Pełny zwiastun 3. sezonu The Bear. Będzie się działo!

The Bear doczekał się pełnego zwiastuna, który w rozbudowanej formie zapowiada trzeci sezon serialu i kolejne, emocjonujące wydarzenia. Wygląda na to, że będzie się działo, więc fani mogą liczyć na wiele emocji. Zwłaszcza, że tak jak przy poprzednich sezonach, tak i najnowsza seria od razu w całości będzie dostępna w dniu premiery. Co tym razem będzie się działo w dysfunkcyjnej kuchni?

The Bear - pełny zwiastun 3. sezonu

Za sterami stoi znów Christopher Storer. W obsadzie są również Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Liza Colón-Zayas, Edwin Lee Gibson, Corey Hendrix, Platt, Bernthal, José Cervantes, Richard Esteras, Carmen Christopher, Chris Witaske, Joel McHale, Curtis, Gillian Jacobs, Robert Townsend, Molly Gordon, Alex Moffat, Ricky Staffieri, Mitra Jouhari oraz Maura Kidwell.

The Bear - sezon 3

The Bear - premiera 3. sezonu w USA odbędzie się 27 czerwca 2024 roku na platformie Hulu. W Polsce na Disney+.