George Clooney i Brad Pitt to duet marzeń. Zwiastun Wolfs obiecuje komediowy hit

fot. materiały prasowe

Reklama

Wolfs to komediowy film akcji wyprodukowany przez Apple'a, który najpierw wprowadza go do kin na całym świecie, a kilka miesięcy później do platformy Apple TV+. Główne role grają Brad Pitt i George Clooney, a w obsadzie są również Amy Ryan, Austin Abrams i Poorna Jagannathan. Jon Watts jest reżyserem i scenarzystą. Znamy go z trylogii Spider-Mana należącej do MCU.

George Clooney i Brad Pitt wcześniej występowali razem w Tajne przez poufne (ich ostatnia wspólna współpraca) oraz przede wszystkim w serii rozpoczętej filmem Ocean's Eleven: Ryzykowna gra. To właśnie do tego ostatniego tytułu porównał nowość sam George Clooney, który powiedział, że Wolfs jest jak Ocean's Eleven z kategorią wiekową dla dorosłych.

Polski dystrybutor ujawnił, że film będzie wyświetlany w kinach pod tytułem Samotne wilki.

Wolfs - zwiastun

Wolfs - zdjęcia

Wolfs

Wolfs - o czym jest film?

Historia opowiada o dwóch profesjonalistach, którzy zostają zatrudnieni do tej samej pracy. Panowie za sobą nie przepadają, ale muszą zaczął współpracować, aby wykonać zdanie.

Wolfs – premiera w kinach w Polsce i w wielu krajach świata została wyznaczona na 20 września 2024 roku.