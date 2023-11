The Bear - kiedy początek zdjęć do 3. sezonu? Jeremy Allen White o nowej serii

fot. FX // Hulu // Disney+

Serial The Bear skupia się na Carmenie "Carmym" Berzatto, młodym szefie kuchni, który powraca do Chicago, gdzie ma poprowadzić lokalny, rodzinny biznes. Musi radzić sobie z opornym personelem, problemami w rodzinie oraz traumą po samobójczej śmierci brata.

The Bear - kiedy początek prac na planie 3. sezonu?

Pierwszy sezon zdobył 13 nominacji do nagrody Emmy, a Jeremy Allen White, który wcielił się w głównego bohatera, otrzymał Złotego Globa dla najlepszego aktora w serialu komediowym. Serial szybko otrzymał zielone światło na nakręcenie 2. serii, która zadebiutowała w czerwcu 2023 roku. Ona również była chwalona przez krytyków, ale dopiero na początku listopada ogłoszono, że The Bear powróci z 3. sezonem.

fot. FX

Serwis Deadline podał, że zdjęcia do 3. sezonu The Bear rozpoczną się na przełomie lutego i marca 2024 roku. Według doniesień nowa seria ma zadebiutować na streamingu w tym samym roku. White jeszcze nie widział scenariuszy do nowych odcinków, ale chciałby, aby był on pełen gościnnych występów, jak to było w 6. epizodzie drugiej serii. Liczy na to, że do swoich ról powrócą Olivia Coleman oraz Jamie Lee Curtis. Marzy mu się, aby w produkcji pojawili się tacy aktorzy, jak Sam Rockwell lub John Turturro. Ponadto aktor ma nadzieję, że jego bohater ucieknie z chłodni, w której utknął w końcówce 2. sezonu.

Jeremy'ego Allena White'a widzowie w USA będą mogli zobaczyć w połowie grudnia w filmie pt. The Iron Claw, który opowiada o słynnej rodzinie westlerów. Oprócz White'a w produkcji występują Zac Efron, Harris Dickinson i Maura Tierney.