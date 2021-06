The Beatles: Get Back - kiedy premiera? Disney+ ujawnił datę

materiały promocyjne

The Beatles: Get Back to sześciogodzinny dokument o legendarnym zespole muzycznym, zawierający archiwalne materiały ze studia nagraniowego. Został stworzony z ponad sześćdziesięciu godzin wcześniej niewidzianego materiału filmowego, który sięga stycznia 1969 roku, oraz stu pięćdziesięciu godzin niesłyszanego audio. Edytował je i przywracał do życia przez ostatnie trzy lata Peter Jackson. Teraz ujawnił, kiedy będzie można go obejrzeć na platformie Disney+ i w jakiej formie. Będą nie jedna, ale trzy daty.

fot. materiały prasowe

Serial dokumentalny będzie można zobaczyć podczas święta Dziękczynienia, czyli 25, 26 i 27 listopada 2021 roku. Będą wychodzić trzy odcinki po dwie godziny. Widzowie będą mogli przyjrzeć się, jak John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr planują swój pierwszy koncert na żywo po dwóch latach przerwy - czyli słynny występ na dachu. Po raz pierwszy będzie można zobaczyć go w całości. Dokument będzie zawierał muzykę z ostatnich dwóch albumów zespołu, czyli Abbey Road i Let It Be. Produkcja uchwyciła pisanie czternastu nowych piosenek, braterstwo w zespole i niezwykły wpływ kulturowy zespołu na następne pokolenia.

The Beatles: Get Back jest reżyserowane przez Petera Jacksona. Za produkcję odpowiada Clare Olssen i Jonathan Clyde. Jabez Olssen jest edytorem, a miksowaniem muzyki zajmuje się Giles Martin i Sam Okell. Serial dokumentalny jest tworzony przy wsparciu Paula McCartney'a, Ringo Starra, Yoko Ono Lennon i Olivii Harrison.