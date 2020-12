Peter Jackson prezentuje pierwsze fragmenty dokumentu o The Beatles

materiały prasowe

The Beatles: Get Back jest filmem dokumentalnym o zespole The Beatles zawierający archiwalne materiały za studia nagraniowego nakręcone w 1969 roku na potrzeby filmu Let It Be. Za projekt odpowiada Peter Jackson.

Na oficjalnym koncie Paula McCartneya na Twitterze po raz pierwszy opublikowano pierwsze fragmenty z dokumentu. Jackson chwalił się wcześniej dostępem do 56 godzin niepublikowanych nigdy wcześniej materiałów z życia kultowego zespołu. Zobaczcie wideo:

Zobacz także:

Film trafi do kin w USA już 27 sierpnia 2021 roku.