The Billion Dollar Spy - Armie Hammer traci rolę w filmie Ammy Asante

materiały prasowe

Armie Hammer został usunięty z obsady filmu The Billion Dollar Spy w następstwie zarzutów o napaść na tle seksualnym i pojawiających się w sieci fragmentów konwersacji aktora z kobietą przedstawiającą się jako Effie. W obsadzie thrillera znajduje się wciąż Mads Mikkelsen. Nie ujawniono na razie, kto zastąpi Hammera w filmie reżyserowanym przez Ammy Asante.

The Billion Dollar Spy będzie filmem na podstawie książki The Billion Dollar Spy: A True Story of Cold War Espionage and Betrayal. Całość przedstawia historię Adolfa Tołkaczowa, radzieckiego konstruktora, zatrudnionego w lotniczym instytucie badawczym w Moskwie. Od drugiej połowy lat 70. współpracował na rzecz wywiadu amerykańskiego.

Portal Variety podaje, że The Billion Dollar Spy było ostatnim projektem, w który zaangażowany był aktor. Wcześniejsze współprace z nim zerwano i w planach jest jedynie kilka filmów, które aktor nakręcił przed pojawieniem się zarzutów. Pod znakiem zapytania wciąż stoi kontynuacja Tamte dni, tamte noce.

fot. Sony Pictures Classics