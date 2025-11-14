Tak brzmi The Blood of Dawnwalker po polsku. Zobaczcie gameplay z dubbingiem

fot. Bandai Namco

Polskie studio Rebel Wolves opublikowało nowy materiał z rozgrywką z The Blood of Dawnwalker, nadchodzącego RPG osadzonego w otwartym świecie dark fantasy. Wideo pozwala zapoznać się z polskim dubbingiem, który wcześniej prezentowano podczas pokazu na targach Poznań Game Arena 2025.

W The Blood of Dawnwalker gracze wcielą się w Coena, młodego mężczyznę przemienionego w tytułowego Wędrowca Świtu — istotę zawieszoną między światem ludzi a wampirów. Bohater będzie w stanie walczyć nie tylko przy pomocy broni, lecz także przeklętych mocy. Gra ma oferować dużą swobodę, a do misji będzie można podchodzić na różne sposoby. Istotną rolę odegrają również decyzje podejmowane w trakcie rozgrywki, które nie pozostaną bez wpływu na przebieg fabuły.

The Blood of Dawnwalker zadebiutuje w 2026 roku na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X|S. Gra powstaje na silniku Unreal Engine 5.