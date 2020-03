The Boys - Ojczyznosław i Rzeźnik na nowych zdjęciach. Urban "pozdrawia" koronawirusa

Kilka dni temu do sieci trafiło pierwsze zdjęcie z 2. sezonu The Boys - mogliśmy na nim zobaczyć, jak będzie prezentować się Aya Cash w roli Stormfront. Wygląda na to, że prace nad kolejną odsłoną serii trwają pomimo rozszerzającej się w błyskawicznym tempie pandemii koronawirusa. O takim obrocie spraw zapewnia producent i scenarzysta Eric Kripke, który wyjawił, że odpowiedzialni za montaż działają zdalnie ze swoich domów, by przygotować dla fanów "to, co najlepsze".

Filmowiec udostępnił teraz w Internecie kolejne dwie fotografie z 2. sezonu, których bohaterami są Ojczyznosław (Antony Starr) i Billy Rzeźnik (Karl Urban).

The Boys - zdjęcie z 2. sezonu

Urban w typowy dla swojego bohatera sposób "pozdrowił" również koronawirusa, zachęcając internautów do pozostawania w domach:

Pierwszy zwiastun 2. sezonu pierwotnie miał zadebiutować na konwencie PaleyFest już 15 marca. Wydarzenie zostało jednak odwołane; w sieci spekuluje się, że Amazon zdecyduje się opublikować materiał w przyszłym tygodniu.

Zobacz także:

Według wcześniejszych doniesień kolejna odsłona The Boys miała zadebiutować na Amazonie rok po premierze pierwszej części historii, czyli w lipcu obecnego roku.