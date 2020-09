The Boys - Amazon stworzy spin-off serialu! Poznaj szczegóły

fot. Amazon Studios

The Boys to obecne najpopularniejszy serial platformy Amazon Prime Video. Teraz produkcja dostanie swój spin-off. Projekt, napisany przez producenta wykonawczego The Boys Craiga Rosenberga, był w trakcie prac już od jakiegoś czasu. Serial opowie o amerykańskiej uczelni, w której szkolą się młodzi herosi. Szkoła jest prowadzona przez koncern Vought. Będzie to seria z kategorią R, która ukaże życie na wspomnianej uczelni Supków walczących o ważne kontrakty w przyszłości w najlepszych miastach. Projekt zbada ich fizyczne, seksualne i moralne granice. Serial jest opisywany jako połączenie szkolnej produkcji z Igrzyskami śmierci.

https://twitter.com/therealKripke/status/1309255117028302856

Dla przypomnienia oryginalna produkcja opowiada o tytułowej, specjalnej grupie agentów, która została powołana do kontrolowania superbohaterów. W swojej pracy członkowie grupy mogą nawet posunąć się do zabicia sprawiającego problemy herosa.W obsadzie znajdują się Karl Urban, Erin Moriarty, Jack Quaid, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford i Nathan Mitchell.