Anthony Starr o zakończeniu nagrań do The Boys. "Stworzyliśmy potwora i będę za nim tęsknił"

Anthony Starr napisał emocjonalne pożegnanie swojego bohatera z serialu The Boys, Homelandera, gdy produkcja piątego i ostatniego sezonu serii Amazona dobiegła końca, nazywając to doświadczenie najważniejszym momentem w swojej karierze. W długim podpisie na Instagramie, zamieszczonym obok zakulisowych zdjęć z produkcji, Starr przyznał, że czekał trochę, aby pozwolić rzeczom się ułożyć i przetrawić koniec serialu, zanim opublikował post. Ostatnie podziękowania aktora można przeczytać poniżej:

Pożegnalny post Anthony'ego Starra

Trudno ubrać w słowa, jak niesamowita była to podróż. Ile życia i rozwoju się w tym czasie wydarzyło. Jak niesamowity jest ten zespół. To naprawdę był najważniejszy moment w mojej karierze. Kiedy zaczynaliśmy, nie miałem pojęcia, co nas czeka. Ta machina ruszyła z peronu i nigdy się nie zatrzymała. No, może poza momentem Covidu. A, i strajkami. To też się zdarzyło. Ale poza tymi dwoma sytuacjami, nigdy się nie zatrzymała, odważnie zaznaczając swoją obecność w krajobrazie telewizji. Nie ma drugiej takiej produkcji. To zupełnie inna liga.

Anthony Starr o Homelanderze. "Ten facet nie jest bohaterem żadnej historii"

W poście aktor podziękował całej ekipie filmowej i osobom dzięki którym dostał rolę. Mówiąc o graniu Homelandera Starr stwierdził:

Ta skomplikowana postać dała mi przestrzeń i możliwości, by odkrywać i przesuwać granice w sposób, jakiego się nie spodziewałem, i zawsze będę wdzięczny za to doświadczenie. Stworzyliśmy potwora. I będę za nim tęsknił. I za wami również. Do czasu, aż ruszymy z ostatnim sezonem. Wtedy się zobaczymy. Ale ten kreatywny rozdział jest zamknięty i będę za nim tęsknił.

Na sam koniec Starr podziękował fanom serii, bez których 5. sezonów The Boys nie byłoby możliwe, a on sam odmeldowuje się do premiery w przyszłym roku.