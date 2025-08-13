Anthony Starr o zakończeniu nagrań do The Boys. "Stworzyliśmy potwora i będę za nim tęsknił"
Anthony Starr podziękował w ciepłych słowach ekipie filmowej i fanom, za tak długie trwanie przy serialu The Boys. Aktor emocjonalnie opowiedział o swoich przemyśleniach na temat końca produkcji.
Anthony Starr napisał emocjonalne pożegnanie swojego bohatera z serialu The Boys, Homelandera, gdy produkcja piątego i ostatniego sezonu serii Amazona dobiegła końca, nazywając to doświadczenie najważniejszym momentem w swojej karierze. W długim podpisie na Instagramie, zamieszczonym obok zakulisowych zdjęć z produkcji, Starr przyznał, że czekał trochę, aby pozwolić rzeczom się ułożyć i przetrawić koniec serialu, zanim opublikował post. Ostatnie podziękowania aktora można przeczytać poniżej:
Pożegnalny post Anthony'ego Starra
Anthony Starr o Homelanderze. "Ten facet nie jest bohaterem żadnej historii"
W poście aktor podziękował całej ekipie filmowej i osobom dzięki którym dostał rolę. Mówiąc o graniu Homelandera Starr stwierdził:
Na sam koniec Starr podziękował fanom serii, bez których 5. sezonów The Boys nie byłoby możliwe, a on sam odmeldowuje się do premiery w przyszłym roku.
Źródło: variety.com
