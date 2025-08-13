placeholder
Reklama
placeholder

Anthony Starr o zakończeniu nagrań do The Boys. "Stworzyliśmy potwora i będę za nim tęsknił"

Anthony Starr podziękował w ciepłych słowach ekipie filmowej i fanom, za tak długie trwanie przy serialu The Boys. Aktor emocjonalnie opowiedział o swoich przemyśleniach na temat końca produkcji.
Autopromocja
tpb-vod

Anthony Starr podziękował w ciepłych słowach ekipie filmowej i fanom, za tak długie trwanie przy serialu The Boys. Aktor emocjonalnie opowiedział o swoich przemyśleniach na temat końca produkcji.
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  anthony starr 
The Boys homelander
Tomasz Hudyga
Tomasz Hudyga
Tagi:  anthony starr 
The Boys homelander
Homelander - The Boys Amazon Prime Video
Reklama

Anthony Starr napisał emocjonalne pożegnanie swojego bohatera z serialu The Boys, Homelandera, gdy produkcja piątego i ostatniego sezonu serii Amazona dobiegła końca, nazywając to doświadczenie najważniejszym momentem w swojej karierze. W długim podpisie na Instagramie, zamieszczonym obok zakulisowych zdjęć z produkcji, Starr przyznał, że czekał trochę, aby pozwolić rzeczom się ułożyć i przetrawić koniec serialu, zanim opublikował post. Ostatnie podziękowania aktora można przeczytać poniżej:

Pożegnalny post Anthony'ego Starra

Trudno ubrać w słowa, jak niesamowita była to podróż. Ile życia i rozwoju się w tym czasie wydarzyło. Jak niesamowity jest ten zespół. To naprawdę był najważniejszy moment w mojej karierze. Kiedy zaczynaliśmy, nie miałem pojęcia, co nas czeka. Ta machina ruszyła z peronu i nigdy się nie zatrzymała. No, może poza momentem Covidu. A, i strajkami. To też się zdarzyło. Ale poza tymi dwoma sytuacjami, nigdy się nie zatrzymała, odważnie zaznaczając swoją obecność w krajobrazie telewizji. Nie ma drugiej takiej produkcji. To zupełnie inna liga.

Anthony Starr o Homelanderze. "Ten facet nie jest bohaterem żadnej historii"

W poście aktor podziękował całej ekipie filmowej i osobom dzięki którym dostał rolę. Mówiąc o graniu Homelandera Starr stwierdził:

Ta skomplikowana postać dała mi przestrzeń i możliwości, by odkrywać i przesuwać granice w sposób, jakiego się nie spodziewałem, i zawsze będę wdzięczny za to doświadczenie. Stworzyliśmy potwora. I będę za nim tęsknił. I za wami również. Do czasu, aż ruszymy z ostatnim sezonem. Wtedy się zobaczymy. Ale ten kreatywny rozdział jest zamknięty i będę za nim tęsknił.

Na sam koniec Starr podziękował fanom serii, bez których 5. sezonów The Boys nie byłoby możliwe, a on sam odmeldowuje się do premiery w przyszłym roku.

 

Źródło: variety.com

Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Marty Supreme
-

Timothée Chalamet jako gwiazda ping-ponga. Zwiastun filmu Marty Supreme

2 Steve
-

Cillian Murphy w nowym dramacie od Netflixa. Zwiastun filmu Steve

3 Iron Man
-

Tom Cruise chciał być Iron Manem. Jest potwierdzenie!

4 Czerwona Sonja
-

Pojawiły się pierwsze recenzje filmu Czerwona Sonja. Jak wypadł reboot?

5 Cronos: The New Dawn
-

Zobaczcie zwiastun live-action gry Cronos: The New Dawn. Traveler ND-3500 i misja w Krakowie

6 38. Daredevil: Odrodzenie (1. sezon) - 87%
-

To jednak nie koniec Daredevila? Vincent D'Onofrio prostuje słowa Charliego Coxa

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e155

Moda na sukces

s38e143

Zatoka serc

s20e11

America’s Got Talent

s2025e158

Anderson Cooper 360

s11e05

The Amazing Race Canada

s2025e161

The Lead with Jake Tapper

s01e85

s13e06
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Echoes of the End

12

sie

Gra

Echoes of the End
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania

12

sie

Książka

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
Księga Innych Miejsc

12

sie

Książka

Księga Innych Miejsc
Generacje

12

sie

Książka

Generacje
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku

12

sie

Książka

Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Sebastian Stan
Sebastian Stan

ur. 1982, kończy 43 lat

Kasia Smutniak
Kasia Smutniak

ur. 1979, kończy 46 lat

Paul Greengrass
Paul Greengrass

ur. 1955, kończy 70 lat

James Carpinello
James Carpinello

ur. 1975, kończy 50 lat

John Slattery
John Slattery

ur. 1962, kończy 63 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3 Zdjęcie promujące ramówkę Polsatu na jesień 2025
-

Ramówka Polsatu na jesień 2025 - te programy i seriale rozgrzeją widzów

4

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

5

Wednesday: soundtrack z 2. sezonu. Jakie piosenki można w nim usłyszeć?

6

Pamiętacie Tammy Slaton z Sióstr Wielkiej Wagi? Schudła 200 kg i jest nie do poznania

7

Idź na całość: data premiery programu już znana. Kiedy pierwszy odcinek?

8

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Brie Larson wzięła udział w viralowym trendzie w szpilkach. Jak jej poszło?

10

The Floor z kolejną edycją? Znamy odpowiedź

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV