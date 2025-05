Anthony Starr o Homelanderze. "Ten facet nie jest bohaterem żadnej historii"

Amazon Prime Video

Anthony Starr przyznał, że nadal potrafi być zaskoczony reakcjami fanów na socjopatyczne skłonności Homelandera. Bohater grany przez aktora jest sadystą i narcyzem, ale znalazł dużą grupę sympatyków w sieci. Aktor bardzo konkretnie zaznaczył, że stawianie tej postaci na piedestale powoduje w nim pewną konsternację:

Mieliśmy grupę facetów, których trochę przygasiliśmy w mediach społecznościowych, żeby powiedzieć: Ten facet nie jest bohaterem żadnej historii. Naprawdę go gloryfikowali, uwielbiali go. To surrealistyczne. Czego się nie spodziewałem, to że ludzie będą aż tak wewnętrznie rozdwojeni i, wiecie, że będą znajdować w sobie empatię dla tego potwora.

Aktor nie spodziewał się, że widzowie kiedykolwiek będą stawać po stronie Homelandera, który otwarcie okazuje pogardę wobec tych, których uważa za istoty niższego sortu.

The Boys - co wiadomo o przyszłości franczyzy?

Piąty sezon The Boys, który jest obecnie w produkcji, będzie ostatnim rozdziałem tej pełnej przemocy i czarnego humoru superbohaterskiej satyry, która zadebiutowała w 2019 roku. Finałowy sezon pojawi się w 2026 roku na Prime Video. Wcześniej prawdopodobnie będzie mieć premierę 2. sezon spin-offu Pokolenie V. Z kolei w sierpniu mają rozpocząć się prace na planie Vought Rising, w którym w głównych rolach występują Aya Cash, która powróci do roli Stormfront oraz Jensen Ackles jako Soldier Boy.