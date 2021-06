The Boys - Antony Starr wierzy, że fani oszaleją na punkcie 3. sezonu

Amazon

Zdjęcia na planie 3. sezonu The Boys wciąż trwają, a aktorzy co rusz dzielą się swoimi wrażeniami. Nawet Eric Kripke, który jest twórcą serialu stwierdził, że premierowy odcinek tej serii jest najbardziej szaloną rzeczą, jaką kiedykolwiek zrobił dla telewizji. Swoją entuzjastyczną opinią dla TVLine podzielił się również Antony Starr, czyli odtwórca Homelandera. Pracę nad 3. serią uznaje za jedną z najprzyjemniejszych, w jakiej do tej pory miał szczęście być zaangażowany. Podkreślił, że świetnie się bawił na planie 2. sezonu, gdzie historia została przeniesiona na wyższy poziom względem 1. serii, a teraz została rozbudowana.

[To] mój ulubiony sezon z wielu powodów, o których nie mogę wam powiedzieć. Zawsze jestem ciekaw, co ci szaleni scenarzyści upichcą. To całkiem wspaniałe uczucie w 3. sezonie nadal być zaskakiwanym i podekscytowanym za każdym razem, gdy przewracasz stronę w scenariuszu. Mogę tylko powiedzieć, że naprawdę wierzę, że fani oszaleją na punkcie 3. sezonu.

The Boys

Do obsady 3. sezonu po Jensenie Acklesie (jako Soldier Boy) i Katii Winter (Little Nina) dołączyli Sean Patrick Flanery, Nick Wechsler i Miles Gaston Villanueva, którzy wcielą się odpowiednio w superbohaterów - Supersonic, Blue Hawk i Gunpowder. Ogłoszono także, że w serialu zagra Laurie Holden (The Walking Dead) jako Crimson Countess, czyli pewnego rodzaju wariacja na temat Scarlet Witch.

W The Boys występują: Karl Urban, Erin Moriarty, Jack Quaid, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford i Nathan Mitchell.

Data premiery 3. sezonu The Boys nie została ogłoszona. Dwie pierwsze serie są dostępne na Amazon Prime Video.