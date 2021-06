The Boys - nowi aktorzy w obsadzie 3. sezonu. Zagrają superbohaterów

fot. materiały prasowe

Wciąż trwają prace na planie zdjęciowym w Toronto nad 3. sezonem The Boys. Po Jensenie Acklesie (Nie z tego świata), który zagra Soldier Boya oraz Katii Winter (Little Nina) do obsady dołącza trzech kolejnych aktorów, którzy wystąpią w rolach superbohaterów. Sean Patrick Flanery (Dexter) wcieli się w postać nazywaną Supersonic. Z kolei Nick Wechsler (Chicago P.D. i Zemsta) zagra Blue Hawka, a Miles Gaston Villanueva (Prawo i porządek: Prawdziwa zbrodnia - Mord Menendezów) - Gunpowder. Wymienieni supkowie nie pochodzą z komiksu autorstwa Gartha Ennisa oraz Daricka Robertsona, lecz są oryginalnymi bohaterami stworzonymi na potrzeby serialu.

Nie podano szczegółów, jaką rolę mają odegrać ci superbohaterowie. Fani spekulują, że mogą być częścią teamu Soldier Boya. Z kolei Supersonic miałby być byłym chłopakiem Starlight. Żadne z tych informacji nie zostały potwierdzone.

Sean Patrick Flanery (Zabójcza gra)

W obsadzie 3. sezonu znajdują się między innymi Karl Urban, Erin Moriarty, Jack Quaid, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford i Nathan Mitchell. Twórcą serialu jest Eric Kripke.

Data premiery 3. sezonu The Boys nie została ogłoszona. Dwie pierwsze serie są dostępne na Amazon Prime Video.