The Boys - wariacja na temat Scarlet Witch w 3. sezonie. Laurie Holden w obsadzie

materiały prasowe

Po ostatnich doniesieniach o nowych aktorach w obsadzie, przyszła pora na kolejne ogłoszenie. Tym razem mamy informację o angażu do produkcji The Boys byłej gwiazdy The Walking Dead, Laurie Holden. Wcieli się w superbohaterkę Crimson Countess. Jest to postać "inspirowana" Scarlet Witch z komiksów Marvela. Nie wiadomo jednak na razie, jak zostanie to rozegrane w serialu.

Serial jest oparty na popularnej komisowej serii i opowiada o tytułowej grupie zajmującej się kontrolowaniem superbohaterów. Mogą oni posunąć się nawet do zamordowania niesfornego herosa, gdy ten sprawia za dużo problemów. W obsadzie znajdują się Karl Urban, Erin Moriarty, Jack Quaid, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford, Jensen Ackles i Nathan Mitchell.

materiały prasowy

Data premiery nowego sezonu nie jest znana.