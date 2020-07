The Boys - będzie 3. sezon serialu. Zobacz nowy, szalony klip z 2. serii

screen z YouTube

W czwartek, 23 lipca, na Comic-Con at Home odbył się panel 2. sezonu serialu The Boys. Wzięli w nim udział członkowie obsady oraz showrunner projektu, Eric Kripke. W czasie spotkania zaprezentowano specjalny klip z nowej odsłony. Przedstawia on szaloną walkę tytułowej drużyny bohaterów z Głębokim, która kończy się bardzo, ale to bardzo krwawo. Wideo możecie obejrzeć poniżej. Ponadto w czasie panelu pojawili się również producenci serialu Seth Rogen i Evan Goldberg, aby ogłosić, że projekt oficjalnie został przedłużony na 3. sezon.

Serial oparty jest na komiksach autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robertsona. Produkcja opowiada o tytułowej, specjalnej grupie agentów, która została powołana do kontrolowania superbohaterów. W swojej pracy członkowie grupy mogą nawet posunąć się do zabicia sprawiającego problemy herosa.W obsadzie oprócz Urbana znajdują się Erin Moriarty, Jack Quaid, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford i Nathan Mitchell.

The Boys - premiera 2. sezonu na Amazon Prime Video 4 września.