The Boys - nowe, krwawe zdjęcie z 2. sezonu serialu. Karl Urban zapowiada bardziej ludzką stronę Billy'ego Rzeźnika

The Boys to hitowy serial Amazon Prime Video, który w tym roku powróci z 2. sezonem. Entertainment Weekly zaprezentowało nowe zdjęcie promujące tę odsłonę produkcji. Możemy zobaczyć na nim tytułową drużynę w ubraniach wymagających wybielacza. Jest ono dostępne na początku poniższej galerii. Ponadto gwiazda serialu Karl Urban zapowiedział, że w 2. sezonie zobaczymy bardziej ludzką, wrażliwą, współczującą stronę jego postaci, Billy'ego Rzeźnika. Przestanie on postrzegać świata czarno-biało, zacznie dostrzegać odcienie szarości, jeśli będzie musiał współpracować z Supkami dla osiągnięcia celu, to tak się stanie.

The Boys 2. sezon

Serial oparty jest na komiksach autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robertsona. Produkcja opowiada o tytułowej, specjalnej grupie agentów, która została powołana do kontrolowania superbohaterów. W swojej pracy członkowie grupy mogą nawet posunąć się do zabicia sprawiającego problemy herosa.W obsadzie oprócz Urbana znajdują się Erin Moriarty, Jack Quaid, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford i Nathan Mitchell.

The Boys - premiera 2. sezonu na Amazon Prime Video 4 września.