The Boys - zwiastun 2. sezonu serialu. Jeszcze więcej nietypowej akcji

Amazon

Serial The Boys, który zadebiutował w lipcu tego roku na Amazon Prime Video stał się wielkim hitem platformy. Serial oparty jest na komiksach autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robertsona. Produkcja opowiada o tytułowej, specjalnej grupie agentów, która została powołana do kontrolowania superbohaterów. W swojej pracy członkowie grupy mogą nawet posunąć się do zabicia sprawiającego problemy herosa. Teraz do sieci trafił zwiastun 2. sezonu.

W obsadzie znajdują się Erin Moriarty, Laz Alonso oraz Karl Urban. Oprócz wspomnianej trójki są także: Jack Quaid, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Karen Fukuhara, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford i Nathan Mitchell. Twórcami produkcji są Seth Rogen i Evan Goldberg. Zobaczcie wideo:

Zobacz także:

Premiera serialu 4 września.