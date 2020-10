The Boys - co będzie inspiracją dla spin-offu serialu? Eric Kripke tłumaczy

fot. Amazon Studios

Pod koniec września informowaliśmy, że powstanie spin-off serialu The Boys. Projekt opowie o amerykańskiej uczelni, w której szkolą się młodzi herosi. Szkoła jest prowadzona przez koncern Vought. Będzie to seria z kategorią R, która ukaże życie na wspomnianej uczelni Supków walczących o ważne kontrakty w przyszłości w najlepszych miastach. To wywołało spekulacje, że produkcja może być oparta na G-Men, grupie będącej parodią X-Menów z komiksowego oryginału The Boys. Producent Eric Kripke potwierdził, że kontrowersyjny super-zespół przynajmniej częściowo zainspiruje kierunek nowej serii. Jednak zaznaczył, że podobnie jak w przypadku The Boys grupa będzie punktem wyjścia dla historii, zostanie zachowany szkielet opowieści, jednak twórcy pójdą z nią w innym, dziwnym kierunku. Dla przypomnienia w komiksowym oryginale G-Men to grupa młodych supków ze szkoły prowadzonej przez Johna Godolkina, który jest... pedofilem.

materiały prasowe

The Boys opowiada o tytułowej, specjalnej grupie agentów, która została powołana do kontrolowania superbohaterów. W swojej pracy członkowie grupy mogą nawet posunąć się do zabicia sprawiającego problemy herosa.W obsadzie znajdują się Karl Urban, Erin Moriarty, Jack Quaid, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford i Nathan Mitchell.