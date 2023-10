The Boys - czy powstaną kolejne spin-offy? Najważniejsza jest rozwaga i staranność

fot. Prime Video

Serial The Boys, który cieszy się dużą popularnością na platformie Prime Video, doczekał się już dwóch spin-offów. Antologiczna animacja Chłopaki przedstawiają: Czyste Zło nie podbiła serca krytyków ani fanów, ale za to nowa odcinkowa produkcja Pokolenie V, która opowiada o młodych superbohaterach uczęszczających na Uniwersytet Godolkina, znalazła uznanie w oczach widzów. Dzięki dobrym opiniom fani zaczęli zastanawiać się czy powstaną kolejne spin-offy w świecie The Boys.

The Boys - czy powstaną kolejne spin-offy?

W rozmowie z ComicBook.com producent Pavun Shetty powiedział, że mają szczęście, że fani tak bardzo pokochali The Boys i z dużą niecierpliwością wyczekiwali na Pokolenie V. Dodał, że istnieje wiele postaci, na których mogą się oprzeć. Do tego jest wiele różnych obszarów z komiksów z różnych okresów czasu, które mogliby wykorzystać. Natomiast przyznał, że najważniejszą rzeczą dla nich jest to, aby być starannymi i rozważnymi w związku z tym, co zrobią dalej.

Chcielibyśmy mieć wiele seriali, ale myślę, że widzowie są naprawdę bystrzy i wyrafinowani. Myślę, że rozumieją, gdy serial powstaje z właściwych powodów - posiada prawdziwą historię wartą opowiedzenia i czuć, że znajdujemy się w tym samym świecie, ale innym.

Shetty stwierdził, że fani potrafią wyczuć, gdy serial powstaje dla samego jego powstania. Dodał, że oni naprawdę myślą o tym, jaki mógłby być następny serial - żeby był przemyślany oraz pasował do uniwersum, jak element większej układanki.

Choć zdjęcia do 4. sezonu The Boys zostały zakończone w pierwszej połowie tego roku, to ze względu na wybuch strajku scenarzystów, a potem aktorów postprodukcja została wstrzymana. Z kolei od 29 września na Prime Video widzowie mogą oglądać nowe odcinki Pokolenia V, które wychodzą co tydzień.

