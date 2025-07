„Wyciągają kasę z graczy” – słynny pisarz fantasy uderza w gry mobilne. Są jednak wyjątki

fot. pexels.com

Reklama

Brandon Sanderson to amerykański pisarz fantastyki, który nie kryje swojego zainteresowania grami. Jakiś czas temu pochwalił się swoimi ulubionymi produkcjami, wśród których znalazły się między innymi takie tytuły jak Bloodborne, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Final Fantasy X, Undertale czy Fallout: New Vegas. Niedawno autor postanowił wypowiedzieć się na temat gier mobilnych — okazuje się, że ma o nich zupełnie inne zdanie, choć wspomina także o pewnych pozytywnych wyjątkach.

W filmie opublikowanym na swoim kanale YouTube Sanderson stwierdził, że nie ma dobrego zdania o grach mobilnych i że powstają one głównie po to, by wyciągać jak najwięcej pieniędzy od graczy. Dodał jednak, że istnieją wyjątki — jednym z nich jest według niego Luck be a Landlord. To gra typu roguelike, w której gracze korzystają z jednorękiego bandyty, by zarobić na czynsz i "pokonać kapitalizm". Mimo takiej tematyki, produkcja nie zawiera ani hazardu opartego na prawdziwych pieniądzach, ani mikrotransakcji, a rozgrywka jest wciągająca i stała się inspiracją dla innego, głośnego tytułu: Balatro.

Więcej na temat gier mobilnych polecanych przez pisarza możecie dowiedzieć się z poniśżego wideo.

Luck be a Landlord jest dostępne nie tylko na urządzeniach mobilnych, ale także m.in. na Steamie, gdzie możemy dowiedzieć się, że nie tylko Sanderson docenił ten tytuł. Może się on bowiem pochwalić "bardzo pozytywnymi" opiniami ze strony użytkowników platformy Valve.