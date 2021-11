The Boys - wybrano najseksowniejszego bohatera! Serial drwi z magazynu People

fot. Amazon Prime Video

Oczekiwanie na 3. sezon The Boys wciąż trwa, ale twórcy co jakiś czas przypominają o serialu w mediach społecznościowych. Kilka dni temu magazyn People ogłosił, że najseksowniejszym mężczyzną 2021 roku został wybrany Paul Rudd. Nie trzeba było długo czekać na reakcję ze strony The Boys, który w swoim stylu satyrycznie zadrwił z okładki gazety. W superbohaterskim świecie serialu, gdzie Vought International zarządza Siódemką i prowadzi propagandową akcję informacyjną wykorzystując do tego media i telewizję, wybrano najseksowniejszego bohatera 2021 roku. Według (fikcyjnego) magazynu V-PLE został nim Homelander, w którego w The Boys wciela się Antony Starr.

Nie pierwszy raz serial naśmiewa z prawdziwych bieżących wydarzeń i popkultury. Wcześniej sparodiował animowany serial pt. What If... ?, a także rozdanie rozdanie nagród Emmy oraz drwił z Disney+. Poniżej możecie zobaczyć tweeta z tą okładką oraz "poprawioną" wersję przez oficjalne twitterowe konto serialu.

https://twitter.com/TheBoysTV/status/1458578095175311360

Warto dodać, że jak zwykle siódmego dnia miesiąca nie zabrakło nowych newsów z serwisu informacyjnego Seven on 7. Nowe wiadomości dostarczył tradycyjnie Cameron Coleman (w tej roli Matthew Edison). W nich mi.in. atakuje organizację Victorii Neuman (Claudia Doumit) i sugeruje, że Ground Hawk, którego wizerunek nie został wyjawiony potrzebuje odwyku w Global Wellness Center. A-Train (Jessie T. Tyler) również pojawia się w video, w którym na konferencji prasowej odwołał wyścig z innym sprinterem, Misterem Marathonem. Na uwagę zasługuje najbardziej reklama parków rozrywki, w którym pokazane są różne atrakcje oraz wspomniany jest Soldier Boy (w tej roli Jensen Ackles), a także pojawia się Crimson Countess. Kilka dni wcześniej do sieci trafiło zdjęcie promocyjne tej bohaterki w kostiumie, w którą wciela się Laurie Holden.

The Boys niedawno udostępniło też materiał zza kulis, który pokazuje wpadkę aktorów podczas jednej ze scen. Jack Quaid (Hughie) nie może powstrzymać śmiechu, przez co również Karl Urban (Butcher) i Erin Moriarty (Starlight) nie potrafią zachować powagi. Zobaczcie:

https://twitter.com/TheBoysTV/status/1455973057022111756

W The Boys oprócz wymienionych wyżej aktorów występują: Tomer Kapon, Chace Crawford, Jennifer Esposito, Laz Alonso, Karen Fukuhara i Nathan Mitchell. Do obsady nadchodzącej serii dołączyli Katia Winter, Sean Patrick Flanery i Nick Wechsler.

Obecnie trwa postprodukcja serialu. Data premiery 3. sezonu na Amazon Prime Video nie została ujawniona.