Charlie Cox powraca jako Daredevil w MCU! Na to potwierdzenie wszyscy czekali!

Fot. Materiały prasowe

Miesiące spekulacji, plotek i wycieków za nami. Szef Marvel Studio, Kevin Feige oficjalnie i otwarcie powiedział słowa, na które czekali wszyscy fani MCU: Charlie Cox zagra Daredevila w MCU! Potwierdził to w rozmowie z Cinemablend.com, podczas jednego z wywiadów udzielonych w ramach promocji filmu Spider-Man: Bez drogi do domu.

Daredevil w MCU

- Jeśli zobaczysz Daredevila w przyszłych projektach, to tak, Charlie Cox będzie aktorem, który go zagra. Gdzie dokładnie go zobaczymy, jak to będzie wyglądać i kiedy to nastąpi, to czas pokaże.

Według plotek i przecieków Charlie Cox w roli Matta Murdocka pojawi się w serialach She-Hulk oraz Echo, a także w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu.

Kevin Feige nie dodał żadnych szczegółów na temat tego, jaki będzie ich Daredevil. Według plotek choć go zagra ten sam aktor, nie będzie to dokładnie ta sama wersja co w serialach Netflixa. Dzięki konceptowi multiwersum, będzie to prawdopodobnie jego alternatywna wersja ze świata równoległego, czyli to pozwoli Marvel Studios wprowadzić określone zmiany dopasowujące Daredevila do MCU.