The Boys - fani są wściekli na 3. sezon za polityczność i nagość. Zdjęcie z planu ze sceny z Termitem [18+]

foto. Amazon

Serial The Boys powrócił z 3. sezonem na platformę streamingową Amazon Prime Video i od razu wywołał skraje emocje wśród widzów. Szczególnie scena z początku pierwszego odcinka zapadła mocno w pamięć. W niej supek o pseudonimie Termit po zmniejszeniu się wszedł do wnętrza cewki moczowej swojego partnera. Po kichnięciu przypadkowo powiększył się, rozsadzając od środka swojego kochanka. Był to rodzaj parodii postaci Ant-Mana i słynnego mema, w którym bohater Marvela wspina się po pupie Thanosa, a następnie wybucha.

Warto dodać, że męski członek nie został stworzony komputerowo, lecz za pomocą praktycznych efektów specjalnych. Miał on wysokość ponad 3 metrów, a jego długość wynosiła 9 metrów. Brett Geddes wcielający się w Termita, postanowił podzielić się na swoim Instagramie zdjęciem z tym ogromnym rekwizytem, na którym pozuje wraz ze swoim dublerem. Możecie go zobaczyć poniżej.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Brett Geddes (@brettgeddes)

Recenzenci bardzo chwalą trzy pierwsze odcinki 3. sezonu The Boys - ma 96% świeżości na Rotten Tomatoes. Ale nie wszyscy widzowie podzielają te zachwyty, a swoje żale wylewają w serwisie IMDb w dziale z recenzjami. Jeden z użytkowników wskazał na to, że serial stał się bardzo polityczny i "anty-męski". Jest w nim też dużo męskich pup i "parówek". Z kolei inny z widzów napisał, odnosząc się do sceny z Termitem:

Nie jestem pruderyjny. Naprawdę, nie jestem. Nie ma powodów, żeby wstydzić się ludzkiego ciała. Ale poczułem, że to było zbyt wulgarne i śmiałe seksualnie; to było zbyt wiele. Osiągnęło wysoki poziom obrzydliwości, a ja nie po to to oglądam.

Nie zabrakło komentarzy, że przez propagandę LGBT serial stał się nie do oglądania. Inny z użytkowników napisał, że ta homoseksualna scena nie miała nic wspólnego z fabułą, stwierdzając, że jest to "poprawność polityczna na sterydach" (robiąc przy okazji błąd w słowie). Wiele osób stwierdza, że scenariusz jest beznadziejny i nie będzie kontynuować sezonu. Ktoś inny napisał, żeby ominąć pierwsze 15 minut pierwszego odcinka, jeśli jest się homofobem lub przesadnie wstydliwym. Dodaje jeszcze: "Nie pozwólcie oglądać tego dzieciom".

To tylko te najbardziej skrajne komentarze niezadowolenia z nowego sezonu. Większość osób ocenia odcinki pozytywnie.

Serial The Boys nie jest dla każdego, a do tego trzeba mieć do niego sporo dystansu. Szczególnie, że w 6. odcinku 3. sezonu, który trafi na Amazon Prime Video 24 czerwca, zostanie zaadoptowany spin-off komiksu Chłopaki - Herospazm. Przypomnijmy, że ten komiks opowiada o tym, jak Homelander ogłosił, że on i inni supkowie opuszczają Ziemię, aby walczyć z zagrażającymi planecie obcymi. Tak naprawdę udają się do kurortu na wyspie, gdzie biorą udział w rozpustnym weekendzie wypełnionym darmowym seksem i zażywaniem narkotyków. Nawet jeśli historia zostanie w serialu pokazana nieco inaczej to na pewno wywoła kolejne kontrowersje.

The Boys - premiera 4. odcinka 10 czerwca na Amazon Prime Video. Poniżej możecie zobaczyć teaser tego epizodu.

https://twitter.com/TheBoysTV/status/1534195982417772545