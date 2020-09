The Boys In The Band - zwiastun filmowej adaptacji sztuki z gwiazdorską obsadą

fot. zrzut ekranu/Netflix

The Boys In The Band to filmowa adaptacja sztuki z 1968 roku autorstwa Marta Crowleya. Z okazji 50-lecia sztuka ponownie trafiła na deski na Broadwayu. Teraz doczekała się filmowej adaptacji, w której w główne role wcielają się ci sami aktorzy. Reżyserem jest Joe Mantello. Z kolei za produkcję odpowiada Ryan Murphy wraz z Davidem Stonem, Joe Mantello, Nedem Martelem i Alexisem Martinem Woodallem.

Film opowiada o grupie gejów, która zbiera się na przyjęciu urodzinowym w Nowym Jorku w 1968 roku. Imprezę przerywa gość z przeszłości gospodarza, który wywraca wieczór do góry nogami.

W rolach głównych zobaczymy Jima Parsonsa, Zachary'ego Quinto, Matta Bomera i Andrew Rannellsa. Warto wspomnieć, że wszyscy wymienieni aktorzy otwarcie przyznają się do homoseksualizmu, więc postacie LGBT są grane przez osoby z tej społeczności. W filmie wystąpią również Charlie Carver, Robin de Jesús, Brian Hutchison, Michael Benjamin Washington i Tuc Watkins.

Do sieci trafił zwiastun produkcji Netflixa, która przynosi świeże spojrzenia na sztukę oraz kilka nowych scen, które nie pojawiły się podczas przedstawienia z 2018 roku.

The Boys In The Band - zwiastun filmu

Premiera The Boys in the Band zaplanowana jest na 30 września na Netflix.