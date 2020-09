The Boys - najpotężniejsze postacie serialu. Nie ma mocnych na Ojczyznosława? Jest...

Amazon

Są tu fani The Boys? Oczywiście, że są. Serial platformy Amazon w zeszłym roku podbił serca widzów na całym świecie, stając się z jednej strony doskonałą odtrutką na ekranową rzeczywistość trykociarzy spod szyldu Marvela i DC, z drugiej zaś będąc jedyną w swoim rodzaju dekonstrukcją superbohaterskiego mitu. Chłopaki lada dzień nadejdą z 2. sezonem swoich przygód; to więc doskonały moment na to, abyśmy wybrali najpotężniejsze postacie produkcji.

W tym miejscu warto podkreślić, jakimi zasadami kierowaliśmy się przy stworzeniu naszego rankingu. Pod uwagę braliśmy więc jedynie tych bohaterów, którzy na pewno pojawią się w kolejnej odsłonie serii (to dlatego brakuje tu choćby Przejrzystego, Mesmera czy Pazura). Oceniając skalę ich mocy, uwzględnialiśmy wypadkową nadludzkich umiejętności (to bez dwóch zdań najważniejszy czynnik), zdolność wpływania na otoczenie, wiedzę na temat rozumianych kompleksowo wydarzeń, stabilność psychiczno-emocjonalną i coś, co moglibyśmy określić jako łut szczęścia.

Tylko w jednym przypadku posiłkowaliśmy się komiksowym pierwowzorem danej postaci - ten zabieg okazał się koniec końców fundamentalny dla całego zestawienia, bowiem najpotężniejszy bohater, jak wiele na to wskazuje, jeszcze nie objawił pełni swoich mocy... Tworząc ten ranking, nie widzieliśmy 2. sezonu; nie wiemy też, czy scenarzyści zdecydują się na pokazanie wszystkich zdolności wspomnianego bohatera. Jeśli jednak czujecie się spoilerowymi purystami, dobrze będzie, abyście w tym miejscu przestali czytać.

The Boys - najpotężniejsze postacie 2. sezonu serialu

Nasze zestawienie rozpoczynamy od nowych postaci, których mocy jeszcze nie poznaliśmy. Najpotężniejszą z nich wydaje się Stormfront, przy czym w tym przypadku mamy do czynienia ze zmianą płci jeśli chodzi o komiksowy pierwowzór. W świecie powieści graficznych bohater był poddawany nazistowskim eksperymentom z użyciem Mieszanki V, w konsekwencji których nabył zdolności kojarzące się z tymi Thora czy Shazama – chodzi tu m.in. o nadludzką siłę, władzę nad piorunami, umiejętność latania czy szybkość.