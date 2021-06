Seriale 2021 - nowe tytuły na sezon 2021/2022. Który serial okaże się hitem?

Ostatni rok nie był łatwy dla wszystkich ze względu na pandemię koronawirusa. To dotknęło także filmowców i twórców seriali, którzy musieli w wielu przypadkach przesuwać daty rozpoczęcia zdjęć do odcinków pilotażowych. Wydaje się jednak, że branża po czasie poradziła sobie z wszelkimi trudnościami i stacje ABC, NBC, FOX, CBS oraz THE CW, prezentują teraz swoje nowe tytuły na sezon 2021/2022.

Od jesieni pojawiać będą się nowe produkcje, które starać się będą o uwagę widzów. W poniższej galerii znajdziecie wszystkie nowe zapowiedziane tytuły. Na naszym portalu możecie zobaczyć także listę seriali, które zostały skasowane i nie otrzymają kolejnych sezonów w nadchodzącym sezonie.

Seriale 2021 - nowe tytuły (2021/2022)

Queens (ABC) - cztery kobiety po czterdziestce spotykają się po latach, aby odzyskać sławę i radość z życia, które miały jako Nasty Bitches - grupa muzyczna z lat 90., która uczyniła z nich legendy w świecie hip-hopu. (jesień)