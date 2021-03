The Boys - Katia Winter zagra znaną postać z komiksów w 3. sezonie

materiały prasowe

Prace na planie zdjęciowym 3. sezonu The Boys rozpoczęły się w lutym 2021 roku. Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Portal Deadline podaje jednak, że w nowej odsłonie widzowie zobaczą Katię Winter (Blood & Treasure). Informacja nie została potwierdzona przez twórców, ale aktorka miałaby wcielić się w postać znaną w komiksach jako Little Nina. Jest to szefowa mafii pochodząca z Rosji z zamiłowaniem do zabawek erotycznych. Współpracuje też z Vought. Wcześniej do obsady dołączył Jensen Ackles, który wcieli się w postać Soldier Boya.

Produkcja jest oparta na popularnej serii komiksów autorstwa Gartha Ennisa oraz Daricka Robertsona. Serial opowiada historię tytułowej, tajnej grupy agentów, która została powołana, aby kontrolować zachowania superbohaterów, które stają się coraz bardziej lekkomyślne. W swojej pracy członkowie The Boys muszą czasami posunąć się nawet do likwidacji niesfornych herosów.

Data premiery 3. sezonu The Boys nie została ogłoszona. Dwie pierwsze serie są dostępna na Amazon Prime Video.