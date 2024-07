fot. Prime Video

Reklama

4. sezon The Boys jest chwalony przez recenzentów - na Rotten Tomatoes ma 93% "świeżości" (pozytywnych opinii) od krytyków. Widzowie są bardziej podzieleni w ocenach nowej odsłony, bo wśród użytkowników ma tylko 52% "świeżości". Mimo różnych reakcji oglądalność serialu jest na bardzo wysokim poziomie.

The Boys z ponad miliardem obejrzanych minut

Firma Nielsen zajmująca się pomiarami oglądalności podała, że w tygodniu od 10 do 16 czerwca The Boys oglądano przez 1,19 miliarda minut. Przypomnijmy, że 13 czerwca premierę miały trzy pierwsze odcinki 4. sezonu serialu Prime Video.

Radosną wiadomość przekazał za pośrednictwem X Eric Kripke, showrunner The Boys. Z tabelki dowiadujemy się, że to drugi wynik oglądalności tego tygodnia. Serial był gorszy tylko od fenomenu Netflixa - Bridgertonów. Ale za to pokonał takie produkcje, jak: Gwiezdne Wojny: Akolita, Łasuch i Doskonale dopasowani. Zobaczcie poniżej.

ROZWIŃ ▼

Warto dodać, że debiut 4. sezonu przewyższył oglądalność poprzedniej serii o 21% w ciągu pierwszych czterech dni streamingu. Ponadto nowy sezon osiągnął pierwsze miejsce na Prime Video w 160 krajach.

The Boys - premiera finałowego odcinka 18 lipca na Prime Video.

The Boys - zdjęcia z 4. sezonu

The Boys - sezon 4, odcinek 7

The Boys - opis 4. sezonu

Świat stoi na krawędzi zagłady. Victoria Neuman jest u drzwi Białego Domu, nadzorowana przez Homelandera, który wzmacnia swoje wpływy. Rzeźnik – któremu pozostało tylko kilka miesięcy życia – stracił syna Bekki, a reszta Chłopaków ma dość jego kłamstw. Jednak gdy stawka jest wyższa niż kiedykolwiek, zespół musi znaleźć sposób, aby dogadać się i uratować świat. [opis Prime Video]