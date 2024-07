Amazon

Antony Starr jest rozchwytywany przez media w związku z premierą 4. sezonu The Boys. Odtwórca Homelandera udziela wywiadów i bierze udział w różnych programach. W najnowszej rozmowie w programie Late Night with Seth Meyers zdradził, w której aktorce podkochiwał się za młodu. Co ciekawe miał okazję z nią wystąpić w serialu od Amazon Prime Video wiele lat później.

Antony Starr o swojej ekranowej miłości z młodości

Okazuje się, że pierwszą ekranową miłością Starra była Elisabeth Shue, z którą występował w 1. sezonie The Boys.

Kiedy byłem mały, a ona właściwie nie była ode mnie dużo starsza, ale tylko trochę, byłem wielkim fanem Karate Kid. Jak byłem dzieckiem trenowałem karate, a mój tata zabrał mnie do kina na Karate Kid. A Ali, czyli Elisbeth Shue, była prawdopodobnie moją pierwszą ekranową miłością.

Karate Kid weszło do kin w 1984 roku, więc Starr miał wtedy 11 lat, a Shue 21. Aktorka wcieliła się w serialu w Madelyn Stillwell.

Więc nagle została obsadzona jako szefowa Homelandera w tej złowrogiej korporacji. I myślę sobie: "Będę pracować z Elisabeth Shue. O mój Boże, co ja zrobię? Co mam na siebie włożyć? Czy będę wyglądać dobrze?" I okazało się, że jest najmilszą osobą.

Starr opisał też sytuację, w której Shue czuła się zdenerwowana na planie, ponieważ była przytłoczona rekwizytami w danej scenie. To zaskoczyło aktora, bo nie rozumiał dlaczego aktorka, którą uwielbiał, miałby się czuć niepewnie. Spróbował ją zmotywować.

Podeszła i powiedziała: "Nie czuję się zbyt dobrze w związku z tymi scenami. Czuję się naprawdę niepewnie". A ja powiedziałem: "Jesteś Elisabeth Shue. Nie przychodzisz do tego małego palanta i nie mówisz tego! Nie wiem, próbuję się od ciebie uczyć!".

Shue powróciła do roli w spin-offie Pokolenie V. Ponadto podłożyła głos swojej bohaterce w animacji Chłopaki przedstawiają: Czyste zło.

The Boys - premiera finałowego odcinka 4. sezonu 18 lipca na Prime Video.