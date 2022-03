The Boys - nowy plakat z 3. sezonu. Billy Butcher z supermocami?

fot. Amazon Prime Video

Serial The Boys jest oparty na popularnej serii komiksów autorstwa Gartha Ennisa oraz Daricka Robertsona. Skupia się na grupie ludzi, których celem jest powstrzymywanie niesfornych superbohaterów i wyjawienie mrocznych tajemnic Siódemki oraz organizacji, która ją stworzyła.

Pierwsze trzy odcinki 3. sezonu The Boys trafią 3 czerwca 2022 roku na Amazon Prime Video. Kolejne będę emitowane co tydzień w piątki. W sieci pojawił się pierwszy plakat z nadchodzącej serii, na którym znajduje się Billy Butcher (w tej roli Karl Urban). Jego oczy świecą się, co może sugerować, że zażył Mieszankę V, która daje moce ludziom. Plakat znajduje się na początku galerii.

The Boys - zdjęcia z 3. sezonu

The Boys - sezon 3

Ponadto widzowie powinni się spodziewać zwiastuna w najbliższym czasie o czym informuje tweet ze zdjęciami aktorów zza kulis.

https://twitter.com/TheBoysTV/status/1501700773670969345

Zarówno komiks Chłopaki, jak i serial The Boys jest pastiszem konwencji superbohaterskiej. Zobaczcie, jak w zabawny sposób nawiązano do plakatów z filmów o Batmanie na oficjalnym Twitterze produkcji.

https://twitter.com/TheBoysTV/status/1500199580633346054

https://twitter.com/TheBoysTV/status/1500199586459275271

W The Boys, oprócz Karla Urbana, występują: Antony Starr, Erin Moriarty, Jack Quaid, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Laz Alonso, Chace Crawford, Tomer Capon, Karen Fukuhara, Nathan Mitchell, Colby Minifie, Claudia Doumit. Do obsady 3. sezonu dołączyli Jensen Ackles, Katia Winter, Sean Patrick Flanery, Nick Wechsler i Laurie Holden.

