The Boys - serial dostanie 3. sezon

Serial The Boys powróci latem ze swoim 2. sezonem. Mimo, że nowa odsłona nie pojawiła się jeszcze na platformie Amazon Prime Video, to ta popularna seria została przedłużona na 3. sezon, tak podaje The Cinema Spot w swoim raporcie. Ponadto zadebiutowały tytuły odcinków 2. sezonu produkcji. Brzmią one następująco: The Big Ride, Proper Preparation and Planning, Nothing Like It In The World, Over The Hill With The Swords of A Thousand Men, We Gotta Go Now, The Bloody Doors Off, Butcher, Baker, Candlestick Maker, What I Know.

Dla przypomnienia serial oparty jest na komiksach autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robertsona. Produkcja opowiada o tytułowej, specjalnej grupie agentów, która została powołana do kontrolowania superbohaterów. W swojej pracy członkowie grupy mogą nawet posunąć się do zabicia sprawiającego problemy herosa.W obsadzie znajdują się Karl Urban, Erin Moriarty, Jack Quaid, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford i Nathan Mitchell. Twórcami produkcji są Seth Rogen i Evan Goldberg.