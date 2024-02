The Boys, sezon 4 - Vought z osobliwą reklamą. "Wolność. Futbol. Rodzina. Konie."

X/Vought International/Amazon Prime Video

Na kilka godzin przed początkiem wczorajszego Super Bowl 2024 do sieci trafiła reklama firmy Vought International, która w naprawdę nietypowy sposób ma zapowiadać 4. sezon serialu The Boys. Utrzymany w podniosłym tonie materiał, "zbyt patriotyczny, by ukazać się w telewizji", z jednej strony jest więc promocją fikcyjnego napoju Turbo Rush, z drugiej stanowi "list miłosny do Ameryki", w którym podkreśla się cztery wartości: wolność, futbol, rodzinę i... konie. Spójrzcie sami:

The Boys, sezon 4 - reklama Vought International

https://twitter.com/VoughtIntl/status/1756708923917336706

Choć powyższe wideo nie oferuje żadnych nowych ujęć z 4. sezonu, możemy w nim zobaczyć kilka scen pochodzących z ostatniego zwiastuna kolejnej odsłony serii Amazon Prime Video. Sami twórcy podkreślają, że osobliwa reklama ma po prostu zarysować tonację, której powinniśmy spodziewać się po następnych odcinkach produkcji.

Szczegóły fabularne 4. sezonu The Boys nie są znane. Nie wiemy też, kiedy zadebiutuje on na Prime Video - pewne jest natomiast, że dojdzie do tego jeszcze w tym roku.