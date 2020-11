The Boys - Soldier Boy Jensena Acklesa będzie miał coś z Deana Winchestera. Nigdy nie zgadniecie co

fot. The CW

Jensen Ackles otrzymał angaż do 3. sezonu serialu The Boys. Znanemu z Supernatural aktorowi przypadła w udziale rola Soldier Boya, który w komiksach jest pierwszym superbohaterem na świecie, swoistą wariacją na temat Kapitana Ameryki. Ackles, który zakończył swoją przygodę z rolą Deana Winchestera w Supernatural twierdzi, że obydwie postacie będą miały coś wspólnego, Chodzi konkretnie o... buty. Jak powiedział aktor w rozmowie z EW w przymiarce kostiumów zorientował się, że nosi ten sam model obuwia jako Soldier Boy, co Dean w serialu. Różnią się tylko kolorem.

fot. Dean Buscher/The CW

Dla przypomnienia produkcja opowiada o tytułowej, specjalnej grupie agentów, która została powołana do kontrolowania superbohaterów. W swojej pracy członkowie grupy mogą nawet posunąć się do zabicia sprawiającego problemy herosa.W obsadzie oprócz Urbana znajdują się Erin Moriarty, Jack Quaid, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford i Nathan Mitchell.