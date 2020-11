The Mandalorian - premierowy odcinek 2. sezonu z niższą oglądalnością niż The Boys

fot. Disney+

The Mandalorian powrócił z nowym sezonem na platformę streamingową Disney+. Jak podaje serwis ReelGood.com premierowy odcinek 2. serii zatytułowany Chapter 9: "The Marshal" obejrzało ponad 2 miliony widzów w Stanach Zjednoczonych podczas pierwszego weekendu. Zanotował tym samym wyższą oglądalność niż 1. sezon.

Nie jest to imponujący wynik w porównaniu do hitów innych platform streamingowych. Nowy odcinek nie uzyskał wyższej oglądalności od premierowych epizodów 2. sezonu The Boys (dostępny na Amazon Prime Video) czy 3. serii Stranger Things (Netflix). Nawet nie pokonał znakomitego serialu Gambit królowej z Anyą Taylor-Joy w roli głównej, który zadebiutował 23 października 2020 roku na Netflix.

Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest to, że Netflix i Amazon Prime Video posiadają o wiele więcej subskrybentów. Disney+ jest dostępny m.in. w Kanadzie, Australii i w kilku państwach Europy Zachodniej. Jednak platforma do wielu krajów jeszcze nie trafiła, w tym do Polski. Natomiast zacierać ręce mogą użytkownicy w Czechach i Słowacji, gdzie Disney+ zadebiutuje w drugiej połowie 2021 roku.