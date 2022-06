The Boys - teaser 6. odcinka. Nadchodzi Herogasm!

fot. Amazon Prime Video

Niezwykle wyczekiwany szósty odcinek The Boys trafi na platformę Amazon Prime Video w ten piątek. Zostanie w nim zaadoptowany kontrowersyjny spin-off komiksu Chłopaki pt. Herospazm, którego angielska nazwa brzmi Herogasm. Jest to powieść graficzna, która składa się z sześciu zeszytów i została opublikowana niezależnie od głównej serii. Twórcą jest Garth Ennis, a artystą John McCrea. Komiksowa historia opowiada o tym, jak Homelander ogłosił, że on i jego koledzy-bohaterowie opuszczają Ziemię, aby walczyć z zagrażającymi planecie kosmitami. Tak naprawdę udają się do kurortu na wyspie, gdzie biorą udział w rozpustnym weekendzie wypełnionym darmowym seksem i zażywaniem narkotyków. To daje szansę Chłopakom, aby znaleźć kolejne brudy na Vought i zakłamanych superbohaterów.

W serialu ten wątek zostanie dostosowany do historii produkcji, która różni się od tej z komiksu. Widzowie mogą być pewni, że nie zabraknie śmiałych, rozbieranych scen, o czym ostrzegają twórcy i aktorzy. Jensen Ackles, który w 3. sezonie wciela się w Soldier Boya tak opowiadał o wrażeniach z pobytu na planie w jednym z wywiadów dla Entertainment Weekly:

Wyglądało to tak, jakby nasza ekipa filmowa właśnie przeszła jakieś okropne, traumatyczne przeżycie, po którym będą potrzebować porady i grupy wsparcia, aby przetrawić ten odcinek. Myślę, że wszyscy powinniśmy je otrzymać.

Z kolei Antony Starr (Homelander) stwierdził, że to był dla niego dość szokujący czas, gdy przychodził do pracy. Showrunner serialu, Eric Kripke, często w wywiadach i na Twitterze powtarzał, że widzowie nie są gotowi na Herogasm. Twórca nie był obecny podczas kręcenia tego odcinka, ale wypytywał producenta wykonawczego, Paula Grellonga, jak to było znajdować się na tak "gorącym, dusznym i lepkim" planie z taką ilością nagości.

Jak to jest tam być? A on na to: "W pierwszym dniu to nowość będąc otoczonym przez tych wszystkich pięknych nagich ludzi. W drugim dniu wszyscy są nagimi golcami, a ty po prostu chcesz wyjść na zewnątrz". Pomyślałem: „Ma to sens”.

Twórca zdradził, jakiej sceny z komiksu Herogasm fani nie zobaczą w serialu. Chodzi o relację między Homelanderem a Soldier Boyem, która w materiale źródłowym bardzo różni się od tej z produkcji Amazona. Ojczyznosław był potężnym przywódcą Siódemki, który wykorzystywał Soldier Boya, tchórzliwego i tępego bohatera, który był członkiem własnej drużyny o nazwie Odwet. Postać bardzo pragnęła dołączyć do słynnego teamu, dlatego Homelander obiecał mu, że jeśli będzie wystarczająco dobry w łóżku, może zasłuży na miejsce w Siódemce. Kripke wyjaśnił, że tej sceny nie pokażą, ponieważ wątek kolidował z innymi w serialu.

Warty uwagi jest tweet Antony'ego Starra, który napisał, że Herogasm nie będzie zwykłą imprezą. Widzowie zobaczą inne epickie momenty, które będą dotyczyć wszystkich postaci. Dodał, że będzie to masywny epizod, który wszyscy pokochają.

https://twitter.com/antonystarr/status/1539261066533711872

Do sieci trafił teaser 6. odcinka The Boys, który ostrzega widzów przed nadchodzącą orgią. Warto zauważyć, że w epizodzie ponownie zobaczymy supka Love Sausage, który posiada bardzo specyficzną moc.

https://twitter.com/TheBoysTV/status/1539269519134404608

The Boys - premiera 6. odcinka 24 czerwca na Amazon Prime Video.

The Boys - sezon 3, odcinek 5