The Boys - wideo zza kulis musicalowej sceny. Jakie zastrzeżenia miał Amazon Prime Video w 3. sezonie?

3. sezon The Boys obfituje w wiele szalony i śmiałych scen, które budzą dużo emocji i kontrowersji. Showrunner serialu - Eric Kripke - po raz kolejny potwierdził, że Amazon Prime Video, na który trafiają co tydzień nowe odcinki, zgadzał się na wszystkie pomysły twórców. Włodarze streamera mieli tylko jedno zastrzeżenie w nowej serii. Poprosili o dołączenie oficjalnego ostrzeżenia do jednej ze scen.

Eric Kripke zdradził w wywiadzie dla Rolling Stone, że chodziło o scenę o zabarwieniu erotycznym związaną z Deepem (w tej roli Chace Crawford) i ośmiornicą.

Nie spotkałem się z żadnym sprzeciwem ze strony Sony i Amazona w sprawie czegokolwiek, co chcieliśmy zrobić. Powiedziałbym, że ten sezon jest najbardziej ekstremalny, a oni powiedzieli: "Hej, czy możemy umieścić jakieś ostrzeżenie dla widzów na temat [relacji seksualnej z ośmiornicą] Deepa?". I dosłownie to było wszystko.

Twórca przyznał, że scenarzystom bardzo zależy, aby serial był jeszcze bardziej szalony i jednocześnie nie stał się erotycznym show z nocnych programów z kablówek. Podkreślił, że bardzo się o to martwią.

Amazon Prime Video nie miał też problemu z pokazaniem w serialu męskiego członka w pierwszym odcinku 3. sezonu. Specjalnie na potrzebę sceny wybudowano kilkumetrowy rekwizyt, aby zmniejszony Termit mógł wejść do cewki moczowej swojego partnera. Eric Kripke opowiedział, jaki los spotkał ten element scenografii. Okazuje się, że musieli go zniszczyć, ponieważ nie znaleźli miejsca, aby go przechować.

Mój producent powiedział coś w stylu: "Nie wydam tysięcy dolarów tylko po to, aby przechowywać tego gigantycznego penisa dla potomnych. Więc jeśli nie chcesz go umieścić na swoim podwórku, to jest to koniec". Posunąłem się nawet do tego, że wspomniałem o tym od niechcenia mojej żonie tylko po to, żeby przekonać się, jak rośnie jej ciśnienie. Ale po prostu nie było gdzie go umieścić. Niestety został zniszczony.

Zdjęcie rekwizytu w pełnej okazałości możecie podziwiać pod tym linkiem.

W 5. odcinku The Boys widzowie obejrzeli musicalową sekwencję, w której zatańczyli i zaśpiewali Karen Fukuhara (Kimiko) oraz Tomer Capone (Frenchie). W sieci pojawiło się video zza kulis, jak aktorzy przygotowywali się do tej sceny oraz z ich wrażeniami z występu.

W 3. sezonie The Boys pojawiła się Charlize Theron w roli filmowej Stormfront. Swoje cameo zaliczył również Seth Rogen, który jest współproducentem wykonawczym serialu. W piątym odcinku zagrał mężczyznę korzystającego z internetowych usług seksualnych, które oferowała Crimson Countess. Eric Kripke opowiedział o tej scenie w rozmowie dla Digital Spy.

Nakręciliśmy Setha w jego biurze w Los Angeles, co było ostatnią sceną, jaką zrobiliśmy w 3. sezonie. Została ona nakręcona wiele tygodni po tym, jak zakończyliśmy zdjęcia na planie. Prawda jest taka, że mieliśmy całą listę ludzi, których chcieliśmy do tej sceny masturbacji. Było na niej kilka szalonych nazwisk. Całkowicie szalonych. Na pewno nikogo nie wymienię! Ale było trochę dużych nazwisk. Nie wiem dlaczego, ale z jakiegoś powodu wielkie gwiazdy nie chcą się masturbować przed kamerą. To dziwne.

The Boys - premiera 6. odcinka zatytułowanego Herogasm 24 czerwca na Amazon Prime Video.