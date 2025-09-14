Najsilniejsze postacie z The Boys. Czy ktoś zdetronizował Homelandera? [aktualizacja rankingu]

fot. Amazon

Już za kilka dni powróci z nowym sezonem Pokolenie V, czyli spin-off The Boys, który jest tak samo szalony, jak flagowy serial. Pokaże historię, która rozgrywa się po wydarzeniach z 4. serii głównej produkcji. Do swoich ról powrócili Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh i Asa Germann.

Z okazji premiery Pokolenia V przygotowaliśmy zaktualizowany ranking najsilniejszych bohaterów z The Boys. Kolejność wyznaczyliśmy na podstawie kilku kluczowych cech: siły, umiejętności, wytrzymałości, inteligencji oraz wpływu, jaki wywierają na innych ludzi. Przekonacie się, że niektórzy nie muszą posiadać supermocy, aby znaleźć się na wysokich miejscach. Warto też ten ranking traktować z przymrużeniem oka, ponieważ uwzględniliśmy tym razem także zwierzęta pod wpływem Komponentu V i nie tylko.

Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o kolejności? Kto powinien być wyżej, a kto niżej w zestawieniu?

Ranking najsilniejszych postaci w uniwersum The Boys