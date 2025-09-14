Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Najsilniejsze postacie z The Boys. Czy ktoś zdetronizował Homelandera? [aktualizacja rankingu]

Tuż przed premierą 2. sezonu Pokolenia V przygotowaliśmy zaktualizowany ranking najpotężniejszych postaci z The Boys. Sprawdźcie, jak zmieniła się kolejności i jacy bohaterowie znaleźli się w nowym zestawieniu.
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  ranking 
najpotężniejsze postacie Prime video The Boys Pokolenie V
The Boys fot. Amazon
Reklama

Już za kilka dni powróci z nowym sezonem Pokolenie V, czyli spin-off The Boys, który jest tak samo szalony, jak flagowy serial. Pokaże historię, która rozgrywa się po wydarzeniach z 4. serii głównej produkcji. Do swoich ról powrócili Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh i Asa Germann.

Czytaj więcej: Na jakim etapie prac jest The Boys: Mexico? Twórca o nowym spin-offie

Z okazji premiery Pokolenia V przygotowaliśmy zaktualizowany ranking najsilniejszych bohaterów z The Boys. Kolejność wyznaczyliśmy na podstawie kilku kluczowych cech: siły, umiejętności, wytrzymałości, inteligencji oraz wpływu, jaki wywierają na innych ludzi. Przekonacie się, że niektórzy nie muszą posiadać supermocy, aby znaleźć się na wysokich miejscach. Warto też ten ranking traktować z przymrużeniem oka, ponieważ uwzględniliśmy tym razem także zwierzęta pod wpływem Komponentu V i nie tylko. 

Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o kolejności? Kto powinien być wyżej, a kto niżej w zestawieniu? 

Ranking najsilniejszych postaci w uniwersum The Boys

76. Todd - partner byłej żony MM, który był zagorzałym fanem Homelandera i supków. Nie miał żadnych mocy, ale był aktywny w portalu X. Bronił swojego idola i trollował innych, a także szerzył mowę nienawiści w stosunku np. do Starlight. To on zachęcił ludzi do wiwatowania, gdy Homelander zabił laserem niewinnego człowieka. Ostatecznie jego fanatyzm doprowadził go do zguby.

arrow-left
76. Todd - partner byłej żony MM, który był zagorzałym fanem Homelandera i supków. Nie miał żadnych mocy, ale był aktywny w portalu X. Bronił swojego idola i trollował innych, a także szerzył mowę nienawiści w stosunku np. do Starlight. To on zachęcił ludzi do wiwatowania, gdy Homelander zabił laserem niewinnego człowieka. Ostatecznie jego fanatyzm doprowadził go do zguby.
fot. Prime Video
arrow-right

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  ranking 
najpotężniejsze postacie Prime video The Boys Pokolenie V
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

7,7

2023
Pokolenie V
Oglądaj TERAZ Pokolenie V Przygodowy

8,6

2019
The Boys
Oglądaj TERAZ The Boys Dramat

Najnowsze

1 Toy Story 5
-

Toy Story 5 to nie koniec serii. Reżyser zapowiada

2 Wartownicy
-

Wartownicy - zwiastun serialu science fiction. Superżołnierze na froncie I wojny światowej

3 Daredevil
-

Zaskakujące przemiany bohaterów MCU. Ten rok przyniósł wiele zmian

4 Prawnik z Lincolna
-
Plotka

Prawnik z Lincolna - kiedy 4. sezon? Przeciek mówi: nie w 2025 roku

5 Polsat Box Go
-

Polsat Box Go - telewizja i streaming w jednym. Nowe, proste pakiety w ofercie

6 6. Nocny agent (1. sezon) - 605,620,000
-

Nocny agent - kluczowa postać odchodzi z serialu. Nie zobaczymy jej w 3. sezonie

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e21

One Piece

s2025e22

Miejsce zbrodni

s09e03

Selviytyjät Suomi

s01e08

s01e24
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Tajemnica tajemnic

09

wrz

Książka

Tajemnica tajemnic
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego

10

wrz

Książka

Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
Babilon

11

wrz

Gra

Babilon
Borderlands 4

12

wrz

Gra

Borderlands 4
Zombicide. Biała śmierć

12

wrz

Gra

Zombicide. Biała śmierć
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Andrew Lincoln
Andrew Lincoln

ur. 1973, kończy 52 lat

Sam Neill
Sam Neill

ur. 1947, kończy 78 lat

Michelle Jenner
Michelle Jenner

ur. 1986, kończy 39 lat

Jessica Brown Findlay
Jessica Brown Findlay

ur. 1989, kończy 36 lat

Melissa Leo
Melissa Leo

ur. 1960, kończy 65 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3 Na dobre i na złe
-

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 960-962. Co wydarzy się we wrześniu?

4

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

7

Najlepsze produkcje o ataku na World Trade Center. Te oceniono najwyżej

8

Ślub od pierwszego wejrzenia 11: uczestnicy. Kto ma szansę na miłość?

9

Twoja Twarz Brzmi Znajomo 22: kto wygrał 2. odcinek? WYNIKI z 12.09

10

Maja Boska to Emma Pokromska - prawdziwy wiek, skąd pochodzi, gdzie już grała?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV