The Boys - nowy zwiastun 3. sezonu serialu. Billy powraca z ekipą łowców supków

fot. Amazon Prime Video

The Boys to popularny serial platformy Amazon Prime Video. Premiera 3. sezonu produkcji zbliża się wielkimi krokami. Do sieci trafił nowy zwiastun promujący nadchodzącą odsłonę. Wideo możecie obejrzeć poniżej.

Szczegóły fabuły 3. sezonu są trzymane w tajemnicy. W nowej odsłonie nasi łowcy supków będą badać straszną historię, jaka kryje się za genezą Vought i Siódemki. W 3. sezonie zadebiutuje Soldier Boy, pierwszy superbohater w stylu Kapitana Ameryki, oraz jego zespół herosów znany jako Payback.

The Boys 3. sezon - zwiastun

The Boys

W obsadzie 3. sezonu znajdują się między innymi Karl Urban, Erin Moriarty, Jack Quaid, Tomer Kapon, Jennifer Esposito, Laz Alonso, Karen Fukuhara, Jensen Ackles, Antony Starr, Dominique McElligott, Jessie T. Usher, Chace Crawford i Nathan Mitchell.

The Boys - premiera 3. sezonu serialu na platformie Amazon Prime Video 3 czerwca.