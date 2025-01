Najlepszy film roku korzystał z AI. Kontrowersyjne wyznanie może kosztować kilka Oscarów

materiały prasowe

Takiego obrotu spraw nie spodziewał się chyba nikt. The Brutalist, dopiero co nagrodzony Złotymi Globami film w reżyserii Brady'ego Corbeta, powszechnie uznawany za najlepszą produkcję zeszłego roku i często określany mianem arcydzieła, mógł właśnie znacznie obniżyć swoje oscarowe szanse - przypomnijmy, że mówimy tu o ekranowej opowieści typowanej jako największego faworyta w najważniejszych kategoriach. Wszystko przez kontrowersyjne wyznanie o wykorzystaniu AI przy tworzeniu Brutalisty.

W rozmowie z serwisem RedSharkNews montażysta The Brutalist, Dávid Jancsó, przyznał, że twórcy wspomagali się sztuczną inteligencją dwukrotnie. Najpierw dzięki technologii Respeecher modulowano głos mówiącego w języku węgierskim Adriena Brody'ego, później natomiast skorzystano z cieszącego się olbrzymią popularnością programu Midjourney, który pomógł przy projektowaniu budynków widocznych w sekwencjach końcowych. W tym drugim przypadku wygenerowane przez program prace zostały jeszcze poprawione przez rysowników, ale bazą stały się właśnie działania AI.

Komentujące powyższe wyznanie portale zastanawiają się, dlaczego Jancsó zdecydował się ujawnić ten fakt akurat teraz - w przededniu oscarowych nominacji i zarazem w środku niezwykle istotnego okresu dla całego sezonu nagród. Zwraca się uwagę, że Hollywood, nawet pomimo powszechnego korzystania ze sztucznej inteligencji, wciąż ma do niej duży dystans; w trakcie strajków scenarzystów i aktorów wielokrotnie akcentowano to, jak AI zabija ludzką kreatywność i przyczynia się do zabierania miejsc pracy.

Co ciekawe, technologia Respeecher została też użyta do poprawienia głosu postaci Seleny Gomez w innym z oscarowych faworytów, filmie Emilia Pérez. O tym fakcie wiemy jednak od dawna - krytycy i widzowie są zgodni w opinii, że zmieniony przy pomocy AI język hiszpański aktorki i piosenkarki nie brzmiał na ekranie autentycznie.

