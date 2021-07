The Card Counter - zwiastun filmu. Oscar Isaac pomaga w zemście i gra w pokera

fot. screen z YouTube

The Card Counter to thriller, który został w poniedziałek ogłoszony w Konkursie Głównym Festiwalu w Wenecji. W sieci zadebiutował zwiastun produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Bohaterem produkcji jest William Tell, były wojskowy śledczy, a obecnie hazardzista. Pewnego dnia spotyka Cirka, wrażliwego i wściekłego młodego człowieka, szukającego pomocy w zrealizowaniu swojego planu zemsty na wojskowym pułkowniku. Tell widzi szansę na odkupienie w sprawie chłopaka. Pozyskawszy wsparcie od tajemniczej kobiety La Lindy, Tell zabiera ze sobą Cirka w podróż, chodząc od kasyna do kasyna, dopóki nieprawdopodobne trio nie postawi sobie za cel wygrania World Series of Poker w Las Vegas.

W obsadzie znajdują się Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan oraz Willem Dafoe. Za scenariusz i reżyserię odpowiada wieloletni współpracownik Martina Scorsese, Paul Schrader.