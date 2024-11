Co się dzieje z projektem Star Wars? Taika Waititi jeszcze bardziej pogmatwał

fot. Jimmy Kimmel Live / Lucasfilm

Taika Waititi miał stworzyć film osadzony w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Jednak od czasu ogłoszenia projektu w 2020 roku brakuje jakichkolwiek konkretnych informacji na jego temat. Mimo że reżyser odniósł się do tej sprawy w wywiadzie dla The Playlist, nie rozwiał wątpliwości. Przeciwnie, sprawa stała się jeszcze bardziej skomplikowana.

Zapytany, czy jego projekt "jeszcze żyje", Waititi odpowiedział:

- Co kiedykolwiek było żywe? Czym jest śmierć? Wiesz, śmierć to nowa możliwość. Więcej życia, aby mogło rosnąć i rozkwitać. Wszystko jest zawsze w fazie rozwoju. Moja rada dla każdego filmowca brzmi następująco: "Zgadzaj się na wszystko". Bo rzeczy przychodzą i odchodzą. Nigdy nie wiesz, na jakim etapie są sprawy. I jestem przywiązany do rzeczy, które znikały na trzy lata, a potem nagle powracały. Myślałem sobie: "Och, sądziłem, że to już martwe. Teraz muszę to robić jeszcze raz".

Wychodzi na to, że w rzeczywistości projekt Star Wars nie był postrzegany jako priorytet - ani przez samego reżysera, ani przez Lucasfilm.

