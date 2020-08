Opóźnione The Conners, For All Mankind i Cinderella wracają na plan

Źródło: Apple

Chociaż pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany wielu filmowym przedsięwzięciom, to kolejne produkcje stopniowo wracają na plan. Ostatnio wznowiono prace nad filmem Cinderella, drugim sezonem serialu For All Mankind oraz rozpoczęto zdjęcia do The Conners. Wszystko odbywa się oczywiście z zachowaniem protokołów mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ekipie i aktorom.

Załoga pracująca nad sitcomem The Conners weszła na plan w Los Angeles 17 sierpnia i rozpoczęła kręcenie trzeciego sezonu, na który składać będzie się 19 odcinków. Komediowy serial ABC tym razem powstanie jednak bez obecności widowni w studiu, ekipę zaś ograniczono do minimum.

Zobacz także:

W Londynie wznowiono natomiast prace nad filmem Cinderela w reżyserii Kay Cannon. Do obsady, która powróciła na plan, oprócz grającej główną rolę Camili Cabello, należą również Minnie Driver, Nicholas Galitzine, Idina Menzel oraz Pierce Brosnan.

Sierpień przyniósł również wznowienie produkcji drugiej serii For All Mankind - serialu science fiction stworzonego przez Ronalda D. Moore'a dla Apple TV+. Ekipie do nakręcenia pozostały zaledwie dwa odcinki. Oby tym razem twórcom udało się dokończyć serial bez zakłóceń.