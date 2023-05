The Crowded Room - Tom Holland jako morderca? Zwiastun nowego serialu Apple TV+

fot. materiały prasowe

The Crowded Room to thriller psychologiczny stworzony przez Akivę Goldsmana. Znany jest on jako scenarzysta hitu Piękny umysł oraz producent Star Trek: Piard. Projekt inspirowany jest książką Daniela Keyesa z 1981 roku pod tytułem The Minds of Billy Milligan.

The Crowded Room - zwiastun

The Crowded Room - opis fabuły

Historia rozgrywa się latem 1979 roku i rozpoczyna się od aresztowania Danny'ego Sullivana (Tom Holland), który brał udział w strzelaninie w centrum Rockefellera. Danny pracują ze śledczą Ryą Goodwind (Amanda Seyfried), która zmusz go do przypomnienia sobie wydarzeń z przeszłości, które zmotywowały go do popełnienie tych zbrodni.

Postać grana przez Hollanda jest luźno inspirowana Milliganem, który w 1979 roku został aresztowany za gwałt na trzech kobietach. Prace na planie trwały aż 9 miesięcy.

The Crowded Room - premiera 9 czerwca w Apple TV+. Serial liczy 10 odcinków. Na premierę dostaniemy 3, a potem co tydzień nowy.

Zobacz także: