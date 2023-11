The Crown - sekretarz Elżbiety II uderza w 6. sezon scena po scenie. Jedną nazywa "desperacją"

Netflix

Za nami premiera pierwszych czterech odcinków 6. sezonu The Crown - jak ocenialiśmy w naszej recenzji, jakościowo najgorszych ze wszystkich odsłon okrętu flagowego serwisu Netflix. Grono krytyków produkcji nieustannie się powiększa. Teraz dołączył do niego były sekretarz prasowy królowej Elżbiety II, Dickie Arbiter, który w komentarzu udzielonym portalowi Deadline rozprawia się z 6. sezonem scena po scenie.

Mężczyzna oskarża twórcę serialu, Petera Morgana, o kompletny brak wrażliwości w ukazywaniu konkretnych zdarzeń na ekranie, stwierdzając, że "dramatyczny" wymiar całej historii kompletnie "zwariował". Arbiter największy problem ma z sekwencją, w której ówczesny książę Karol informuje swoich synów o śmierci Diany:

(Ta scena - przyp. aut.) Była tak nieczuła, że wydawała się całkowicie zbędna. Śmierć matki jest dla książąt Williama i Harry'ego nadal bolesną kwestią.

Scenarzysta mówi również:

Scena pomiędzy Karolem a jego matką, w trakcie której ten pierwszy pyta, czy Elżbieta II chce, aby ciało Diany wróciło do Londynu w wynajętej przez Harrodsa taksówce, była wierutną bzdurą. To zupełnie nie wyglądało w ten sposób. Aby przywieźć jej ciało z Francji, udostępniono specjalny samolot - i królowa była pierwszą, która wyraziła na to zgodę.

Arbiter wyjawia także, że to brat Diany, Charles Spencer, a nie sama królowa czy książę Karol, najbardziej przyczynił się do tego, iż uroczystości pogrzebowe zmarłej kobiety powinny zostać zorganizowane przez Pałac Buckingham:

Odpowiadałem za przygotowania medialne na tamten tydzień. Spencer uważał, że ponieważ Diana była osobą publiczną - była niezwykle popularna, a ludzie ją uwielbiali - to rodzina królewska powinna zadbać o to, by była to ceremonia publiczna, a nie prywatne wydarzenie rodzinne.

Sekretarz Elżbiety II zdradza, że książę William nie zniknął na 14 godzin tuż po śmierci swojej matki, choć zarówno on, jak i Harry faktycznie chodzili na długie spacery w trakcie zmagania się z żałobą. Na koniec Arbiter dodaje, że sekwencje ukazujące ducha Diany, który rozmawia najpierw z Elżbietą II, a później z Karolem, były już "desperacją".

Netflix odmówił udzielenia komentarza na temat powyższych wypowiedzi.

