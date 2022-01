The Crown - Elizabeth Debicki jako Księżna Diana na nowych zdjęciach z planu serialu

materiały prasowe

Obecnie trwają zdjęcia do oczekiwanego przez fanów 5. sezonu serialu The Crown, czyli hitowej produkcji Netflixa opowiadającej o brytyjskiej rodzinie królewskiej. Do sieci trafiły nowe zdjęcia z planu serialu. Ukazują one nową odtwórczynię roli Księżnej Diany, Elizabeth Debicki. Możecie je obejrzeć poniżej.

5. sezon produkcji Netflixa ma w głównej mierze ukazać kronikę małżeństwa Diany z księciem Filipem, po tym jak pojawiają się plotki o niewierności członka rodziny królewskiej. W poprzedniej odsłonie widzieliśmy początki ich relacji.

The Crown - zdjęcia z planu 5. sezonu:

https://twitter.com/archivedebicki/status/1483073748534239235?cxt=HHwWhoC50e7t95QpAAAA

https://twitter.com/archivedebicki/status/1483073665952587779?cxt=HHwWhoC5rYfp95QpAAAA

https://twitter.com/archivedebicki/status/1482859808122363906?cxt=HHwWhICzrfLIlpQpAAAA

W obsadzie 5. sezonu oprócz Debicki znajdują się Dominic West, Imelda Staunton, Jonny Lee Miller, Jonathan Pryce, Olivia Williams oraz Lesley Manville.

The Crown - premiera 5. sezonu w Netflixie odbędzie się w listopadzie 2022 roku.

