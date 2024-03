The Crown - Gillian Anderson o zakończeniu serialu i rodzinie królewskiej. "Serial skończył się w dobrym momencie"

fot. Netflix

Reklama

The Crown to jeden z najpopularniejszych seriali ostatnich lat, który opowiadał o perypetiach brytyjskiej rodziny królewskiej. Produkcja niedawno dobiegła końca po sześciu sezonach, które otrzymały wiele nagród Emmy i nie tylko, a kolejne mogą być w drodze z powodu nominacji do BAFTA TV 2024. Wiele osób nie jest w stanie się pogodzić z zakończeniem serialu i chciałoby, aby produkcja powróciła z kolejnym sezonem. W życiu rodziny królewskiej w ostatnim czasie wiele się wydarzyło, czego przykładem mogą być oświadczenia króla Karola III i Kate Middleton odnośnie rozpoczęcia kuracji nowotworowej.

The Crown - Gillian Anderson o zakończeniu serialu i rodzinie królewskiej

W tym temacie wypowiedziała się Gillian Anderson, która wcielała się w postać Margaret Thatcher.

Prawdopodobnie serial się skończył w dobrym momencie. Było już zbyt blisko aktualnych czasów. W tej chwili jest moment, w którym rozumiemy, że potrzebują spokoju i odpoczynku z powodu tego, czego doświadczają. Chociaż tyle możemy dla nich zrobić. W obliczu ostatnich informacji ludzie powinni pozwolić im na przerwę i poukładanie sobie tego w głowach, jak ludziom, którymi naprawdę są.