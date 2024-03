BAFTA TV 2024 - ogłoszono nominacje. The Crown na czele, ale to BBC przewodzi stawce ogólnej

Netflix

Rozdano nominacje do prestiżowych nagród telewizyjnych, czyli BAFTA TV 2024.

Najwięcej nominacji otrzymał finałowy sezon Netflixowego The Crown, który zebrał 8 z nich. Na drugim miejscu znalazło się Czarne lustro, znów Netflixa, które uzyskało jedną nominację mniej. Podium zamykają aż trzy produkcje, którym udało się zebrać 6 nominacji, czyli Kulawe konie, Happy Valley oraz The Sixth Commandment. Po 5 z nich zebrało z kolei The Last of Us, Sukcesja i The Long Shadow.

W kategoriach aktorskich 17 z 44 nominowanych uzyskało nominację po raz pierwszy. Wśród nich znalazła się m.in. Elizabeth Debicki, David Tennant, Bella Ramsey czy Nico Parker.

Najwięcej nominacji zebrały produkcje BBC, bo aż 65. Kolejne miejsca prezentowały się następująco:

Netflix - 35 nominacji;

Sky Max - 31;

ITV1 - 23;

Channel 4 - 16;

Apple TV+ - 13;

Disney+ - 8;

Prime Video - 4;

Channel 5 - 2.

BAFTA TV 2024 - nominacje

SERIAL DRAMATYCZNY

The Gold

Happy Valley

Kulawe konie

Top Boy

AKTORKA PIERWSZOPLANOWA

Anjana Vasan - Czarne lustro, odcinek: Demon 79

Anne Reid - The Sixth Commandment

Bella Ramsey - The Last of Us

Helena Bonham Carter - Nolly

Sarah Lancashire - Happy Valley

Sharon Horgan - Best Interests

AKTORKA DRUGOPLANOWA

Elizabeth Debicki - The Crown

Harriet Walter - Sukcesja

Jasmine Jobson - Top Boy

Lesley Manville - The Crown

Nico Parker - The Last of Us

Siobhan Finneran - Happy Valley

AKTOR PIERWSZOPLANOWY

Brian Cox - Sukcesja

Dominic West - The Crown

Kane Robinson - Top Boy

Paapa Essiedu - The Lazarus Project

Steve Coogan - The Reckoning

Timothy Spall - The Sixth Commandment

AKTOR DRUGOPLANOWY

Amit Shah - Happy Valley

Éanna Hardewicke - The Sixth Commandment

Harris Dickinson - Morderstwo na końcu świata

Jack Lowden - Kulawe konie

Matthew Macfadyen - Sukcesja

LIMITOWANY SERIAL DRAMATYCZNY

Best Interests

Czarne lustro, odcinek: Demon 79

The Long Shadow

The Sixth Commandment

SERIAL KOMEDIOWY

Big Boys

Dreaming Whilst Black

Nadzwyczajna

Such Brave Girls

SERIAL MIĘDZYNARODOWY

The Bear

Awantura

Class Act

The Last of Us

Miłość i śmierć

Sukcesja

AKTORKA W KOMEDII

Bridget Christie - The Change – Expectation

Gbemisola Ikumelo - Black Ops

Mairead Tyers - Nadzwyczajna

Roisin Gallagher - The Lovers

Sofia Oxenham - Nadzwyczajna

Taj Atwal - Hullraisers

AKTOR W KOMEDII

Adjani Salmon - Dreaming Whilst Black

David Tennant - Dobry omen

Hammed Animashaun - Black Ops

Jamie Demetriou - A Whole Lifetime with Jamie Demetriou

Joseph Gilgun - Brassic

Mawaan Rizwan - Juice