The Crown - Dominic West "poczuł ulgę" z powodu końca serialu. Recenzje go przygniotły

Serial The Crown, wcześniej uznawany za jeden z okrętów flagowych platformy Netflix, został zakończony wraz z 6. sezonem. Dwie ostatnie odsłony serii, w których po raz trzeci zmieniła się obsada, spotkały się ze znacznie słabszym odbiorem niż poprzednie. Wygląda na to, że złe recenzje mocno dały się we znaki Dominicowi Westowi, który na ekranie zagrał księcia Karola.

Choć aktor został nominowany za swoją rolę do Złotych Globów, krytycy zarzucali mu kompletne niedopasowanie wizualne do portretowanej przez siebie postaci, jak również udział w próbie "wybielenia" dawnych poczynań brytyjskiego monarchy. Tego typu głosy wyraźnie dotknęły Westa. Jak stwierdził on w wywiadzie dla BBC Radio 4:

Niepokoją mnie właściwie wszystkie reakcje. Przeczytałem wszystkie recenzje i później musiałem spędzić dwa dni w łóżku. Tak, mam wrażliwą duszę i martwię się tym, co myślą o mnie inni ludzie.

West przyznaje, że "poczuł ulgę" z powodu końca serialu i możliwości powrotu do spektakli teatralnych. Później jednak dodaje:

Uwielbiałem jednak w tym uczestniczyć: nosić te ubrania, prowadzić te samochody, widzieć, jak ludzie okazywali mi szacunek. To było absolutnie wspaniałe uczucie.

