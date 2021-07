The Crown - pierwsze zdjęcie Imeldy Staunton. Jak prezentuje się jako Królowa Elżbieta II?

Fot. Netflix

The Crown to popularny serial historyczny o losach rodziny królewskiej. Na Twitterze pojawiło się pierwsze ujęcie Imeldy Staunton w roli Królowej Elżbiety II, którą ma grać w 5. sezonie. Zastępuje tym samym nominowaną do nagrody Emmy Olivię Colman, która portretowała głowę Wielkiej Brytanii podczas siedmioletniej kadencji premiera Johna Majora.

Na zdjęciu Imelda Staunton jest ubrana w żółty kostium, perły i wygląda bardzo elegancko, jak na królową przystało.

Fot. Netflix

Aktorka wypowiadając się o zagraniu królowej stwierdziła, że ta rola jest dość skomplikowana, ponieważ The Crown opisuje dość świeże dzieje w historii Wielkiej Brytanii. Dodatkowym wyzwaniem jest dla niej zagranie Elżbiety II, którą ludzie znają. W przypadku Claire Foy były to czasy przeszłe, za to teraz widzowie mogą powiedzieć, że królowa tego nie robi, albo królowa taka nie jest.

Jonny Lee Miller zagra Johna Majora, Lesley Manville księżniczkę Margaret, Jonathan Pryce księcia Filipa, zaś Elizabeth Debicki księżną Dianę. Dominic West wcieli się w księcia Charlesa.