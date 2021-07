Emmy 2021 - ogłoszono nominacje do nagród. The Crown liderem, WandaVision z wyróżnieniem

Źródło: Marvel/Disney+

Amerykańska Akademia Telewizyjna ogłosiła we wtorek, 13 lipca, nominacje do swoich corocznych nagród Emmy dla najlepszych produkcji telewizyjnych i tych dostępnych na platformach streamingowych. Liderem wśród nominowanych jest serial The Crown i The Mandalorian (razem z kategoriami technicznymi po 24 nominacje). Bardzo dużo uzyskał serial WandaVision (23 nominacje), w tym pierwsze aktorskie wyróżnienie w tych nagrodach dla Elizabeth Olsen. Na kolejnych miejscach mamy serial Opowieść podręcznej (21 nominacji) oraz Ted Lasso z liczbą 20 nominacji.

Jeśli chodzi platformy streamingowe to nie brakuje nominacji dla seriali The Boys od Amazon Prime Video, The Mandalorian i WandaVision od Disney+, a także licznych produkcji Netflixa: Bridgertonowie, The Crown i The Kominsky Method. Najwięcej nominacji zgarnia jednak The Walt Disney Company (146), zaś Netflix może pochwalić się 129 nominacjami. Poniżej przedstawiamy wyróżnionych w najważniejszych kategoriach. Zwycięzcy zostaną w tym roku ogłoszeni 19 września na antenie CBS.

NAJLEPSZY SERIAL DRAMATYCZNY:

The Boys

Bridgertonowie

The Crown

Opowieść podręcznej

Kraina Lovecrafta

The Mandalorian

Pose

This Is Us

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM:

Uzo Aduba (Terapia)

Olivia Colman (The Crown)

Emma Corrin (The Crown)

Elisabeth Moss (Opowieść podręcznej)

Mj Rodriguez (Pose)

Jurnee Smollett (Kraina Lovecrafta)

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM:

Sterling K. Brown (This Is Us)

Jonathan Majors (Kraina Lovecrafta)

Josh O'Connor (The Crown)

Rege-Jean Page (Bridgertonowie)

Billy Porter (Pose)

Matthew Rhys (Perry Mason)

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU DRAMATYCZNYM:

Michael K. Williams (Kraina Lovecrafta)

John Lithgow (Perry Mason)

Tobias Menzies (The Crown)

O-T Fagbenle (Opowieść podręcznej)

Max Minghella (Opowieść podręcznej)

Bradley Whitford (Opowieść podręcznej)

Giancarlo Esposito (The Mandalorian)

Chris Sullivan (This Is Us)

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU DRAMATYCZNYM:

Aunjanue Ellis (Kraina Lovecrafta)

Gillian Anderson (The Crown)

Helena Bonham Carter (The Crown)

Emerald Fennell (The Crown)

Madeline Brewer (Opowieść podręcznej)

Ann Dowd (Opowieść podręcznej)

Yvonne Strahovski (Opowieść podręcznej)

Samira Wiley (Opowieść podręcznej)

NAJLEPSZY GOŚCINNY WYSTĘP AKTORA W SERIALU DRAMATYCZNYM:

Don Cheadle (Falcon i Zimowy żołnierz)

Charles Dance (The Crown)

Timothy Olyphant (The Mandalorian)

Courtney B. Vance (Kraina Lovecrafta)

Carl Weathers (The Mandalorian)

NAJLEPSZY GOŚCINNY WYSTĘP AKTORKI W SERIALU DRAMATYCZNYM:

Alexis Bledel (Opowieść podręcznej)

Claire Foy (The Crown)

Mckenna Grace (Opowieść podręcznej)

Sophie Okonedo (Ratched)

Phylicia Rashad (This Is Us)

NAJLEPSZY SERIAL KOMEDIOWY:

Black-ish

Cobra Kai

Emily w Paryżu

Hacks

Stewardesa

The Kominsky Method

PEN15

Ted Lasso

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM:

Aidy Bryant (Shrill)

Kaley Cuoco (Stewardesa)

Allison Janney (Mamuśka)

Tracee Elish Ross (Black-ish)

Jean Smart (Hacks)

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM:

Anthony Anderson (Black-ish)

Michael Douglas (The Kominsky Method)

William H. Macy (Shameless)

Jason Sudeiskis (Ted Lasso)

Kenan Thompson (Kenan)

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU KOMEDIOWYM:

Carl Clemons-Hopkins (Hacks)

Kenan Thompson (Saturday Night Live)

Bowen Yang (Saturday Night Live)

Brett Goldstein (Ted Lasso)

Brendan Hunt (Ted Lasso)

Nick Mohammed (Ted Lasso)

Jeremy Swift (Ted Lasso)

Paul Reiser (The Kominsky Method)

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU KOMEDIOWYM:

Hannah Einbinder (Hacks)

Aidy Bryant (Saturday Night Live)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Cecily Strong (Saturday Night Live)

Juno Temple (Ted Lasso)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Rosie Perez (Stewardesa)

NAJLEPSZY GOŚCINNY WYSTĘP AKTORA W SERIALU KOMEDIOWYM:

Alec Baldwin (Saturday Night Live)

Dave Chappelle (Saturday Night Live)

Morgan Freeman (The Kominsky Method)

Daniel Kaluuya (Saturday Night Live)

Daniel Levy (Saturday Night Live)

NAJLEPSZY GOŚCINNY WYSTĘP AKTORKI W SERIALU KOMEDIOWYM:

Jane Adams (Hacks)

Yvette Nicole Brown (A Black Lady Sketch Show)

Bernadette Peters (Zoey's Extraordinary Playlist)

Issa Rae (A Black Lady Sketch Show)

Maya Rudolph (Saturday Night Live)

Kristen Wiig (Saturday Night Live)

NAJLEPSZY SERIAL LIMITOWANY:

Mogę cię zniszczyć

Mare z Easttown

Gambit królowej

Kolej podziemna

WandaVision

NAJLEPSZY FILM TV:

Dolly Parton's Christmas on the Square

Oslo

Robin Roberts Presents: Mahalia

Sylvie's Love

Uncle Frank

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE TV:

Paul Bettany (WandaVision)

Hugh Grant (Od nowa)

Ewan McGregor (Halston)

Lin-Manuel Miranda (Hamilton)

Leslie Odom, Jr. (Hamilton)

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE TV:

Mochaela Coel (Mogę cię zniszczyć)

Cynthia Erivo (Geniusz: Aretha)

Elizabeth Olsen (WandaVision)

Anya Taylor-Joy (Gambit królowej)

Kate Winslet (Mare z Easttown)

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE TV:

Phillipa Soo (Hamilton)

Renée Elise Goldsberry (Hamilton)

Jean Smart (Mare z Easttown)

Julianne Nicholson (Mare z Easttown)

Moses Ingram (Gambit królowej)

Kathryn Hahn (WandaVision)

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU LIMITOWANYM LUB FILMIE TV:

Daveed Diggs (Hamilton)

Jonathan Groff (Hamilton)

Anthony Ramos (Hamilton)

Paapa Essiedu (Mogę cię zniszczyć)

Evan Peters (Mare z Easttown)

Thomas Brodie-Sangster (Gambit królowej)